I medici non giudicano Smascherano i bugiardi

Non si trovano medici - i concorsi dell'Asl vanno deserti : "Siamo preoccupati" : I concorsi e i bandi sono andati deserti. Nessun medico specialista è disposto a trasferirsi nel Verbano Cusio Ossola: per la Sanità locale è un problema di non poco conto. Negli ospedali...

"I medici sono assassini e i farmaci inutili. Se continui a 'sporcare' la dieta non guarirai mai" : "I farmaci non curano, tolgono semplicemente i sintomi, la medicina uccide, i medici sono degli assassini". Questo era solito dire ai suoi adepti (come riferisce uno di loro, secondo gli atti dell'inchiesta) Mario Pianesi, il guru della setta macrobiotica scoperta dalla polizia. L'uomo, ora indagato, secondo gli investigatori era riuscito a "carpire la fiducia di numerose persone che versavano in condizioni psicologiche fragili a causa di ...

“Signora - ha 6 settimane di vita”. Poi la scoperta choc. Quando a Joy i medici dicono che non c’è più nulla da fare - lei - invece di deprimersi - si rimbocca le maniche. E tutto cambia. Quel che le è successo può sembrare un miracolo - ma c’è qualcosa che tutti dovrebbero sapere : “Hai 6 settimane di vita”, è questo che i medici avevano detto a Joy Smith, 52 anni di Coventry alla quale, nell’agosto 2016, era stato diagnosticato un incurabile cancro allo stomaco. Quando i medici la mettono di fronte alla verità, Joy resta senza parole ma subito si rimbocca le maniche per cercare una soluzione. Durante le ricerche si imbatte nella storia di una donna che ha una remissione del suo cancro grazie all’uso di olio di cannabis. ...

SETTA MACROBIOTICA - ANCONA/ Adepti ridotti in schiavitù e costretti a non prendere medicine : Stroncata una SETTA MACROBIOTICA che aveva ridotto in schiavitù gli Adepti, obbligandoli a mangiare cibi che avrebbero dovuti guarirli da gravi malattie. costretti a non prendere medicine(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 10:30:00 GMT)

REINA AL MILAN/ Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli : medici del club non presenti per... : REINA al MILAN, Visite mediche in rossonero per il portiere del Napoli che si libera a parametro zero alla fine della stagione. Intanto però questi continua a credere allo Scudetto.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Sanità - Québec : i medici non vogliono aumenti - stipendi già alti : “Niente aumento dei salari, guadagnamo già abbastanza“. E’ la posizione controcorrente, rispetto alle tradizionali battaglie sindacali, di circa 700 medici del Québec che hanno firmato una petizione online per chiedere al Governo l’annullamento dell’aumento dei salari. A lanciare l’inziativa è stato il gruppo Médecins Québécois Pour le Régime Public (Mqrp) che rappresenta un fetta dei camici bianchi della ...

"Ho sofferto di depressione - una malattia che non si può dimostrare. Oggi continuo con terapia e medicine" : Ghemon, nome d'arte di Giovanni Luca Picariello, classe 1982, alto, biondo e con tanta voglia di raccontarsi: è questa la carta d'identità di uno dei rapper del momento. In concomitanza con l'uscita della sua autobiografia per i tipi di Harper Collins (Io sono. Diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle, nelle librerie dall'8 marzo), il cantante si è confessato a Vanity Fair.Questo libro non è un ...

“Non respira… presto in ospedale!”. Genitori disperati : una corsa contro il tempo. In preda al panico corrono al pronto soccorso - la loro piccola di 5 mesi sta malissimo : “Siamo pieni” - dicono i medici e li mandano via. Poi vanno dal pediatra e anche lì è un ‘no’. Nessuno merita una fine del genere : La loro bambina appena nata stava male, respirava a fatica così Tessa e il compagno Cody hanno deciso di portarla in ospedale. La coppia non avrebbe mai pensato che per la loro Blayke Hay-McAllister sarebbe stata la fine. A sole cinque settimane di vita la bimba ha detto addio alla vita prematuramente. I fatti si sono svolti a Miramichi, una cittadina canadese, dove i medici hanno ritenuto opportuno rimandare a casa la famiglia. Tutto ha ...