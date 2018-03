“I Martiri di via Fani” | 40 anni fa il rapimento di Aldo Moro e la morte degli uomini

meteoweb.eu

: Il #CapodellaPolizia 'il #16marzo1978 è il giorno in cui tutti noi che l’abbiamo vissuto ricordiamo esattamente cos… - poliziadistato : Il #CapodellaPolizia 'il #16marzo1978 è il giorno in cui tutti noi che l’abbiamo vissuto ricordiamo esattamente cos… - Pippo_Moscuzza : RT @viniciobiscotti: In via Fani, un gruppo di Balordi fece scempio dei Valori Repubblicani più alti. Preghiera per i Martiri, condanna per… - LucaColucci1 : RT @poliziadistato: Il #CapodellaPolizia 'il #16marzo1978 è il giorno in cui tutti noi che l’abbiamo vissuto ricordiamo esattamente cosa st… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Giusitificare le Brigate Rosse, o comunque provare anche solo a spiegare lo loro ragioni come se fossero comprensibili, dovrebbe essere equiparato, per legge, all’apologia del fascismo. Reato uno, reato anche l’altro. Da criminali gli uni, da criminali anche gli altri. Ma, ahinoi, questa idea sembra non voler attecchire nella nostra Italia moderna così intrisa di vittimismo e di poco senso del dovere. Oggi, in occasione del tristeversario deldi, tutti hanno speso parole e pensieri in merito a uno dei fatti di cronaca più terribili che il nostro Paese abbia mai vissuto. Ma tra tutte queste riflessioni ce n’è una che ha avuto la particolarità e il merito di mettere da parte la retorica, di liberarsi da ogni possibile ideologia e giudizio di sorta, allo scopo di ricordare a tutti chi furono le altre vittime di via Fani, oltre a, ovvero tutti gliche ...