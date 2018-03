I giocatori di EVE Online porgono un ultimo | luminoso saluto a Stephen Hawking

Due anni e non sentirli : The Division festeggia l'anniversario e i 20 milioni di giocatori con un mese di eventi : Ubisoft si appresta a celebrare in grande il secondo anniversario di Tom Clancy's The Division, il TPS che dal lancio, avvenuto l'8 marzo 2016, è riuscito a raggiungere la quota monstre di 20 milioni di giocatori. Il publisher transalpino ha pubblicato un'interessante infografica che mostra questo e altri importati traguardi raggiunti dal gioco, e ha annunciato l'arrivo di quattro eventi Globali che si terranno tutti nel mese di marzo.Per ...

Fifa 18 Winter Upgrades : cosa sono i Ratings Refresh? Quali giocatori potrebbero ricevere l’upgrade? Nuova SBC disponibile : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter Upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! cosa sono i Winter Upgrade/Ratings Refresh? Come molti sapranno infatti ogni anno […] Leggi l'articolo Fifa 18 Winter Upgrades: ...

Inter-Benevento - presenze in Champions dei giocatori : nerazzurri avanti per un solo match : L'Inter per la Champions, il Benevento per la salvezza. Domenica prossima a San Siro in palio c'è tanto, in particolare per i padroni di casa. I nerazzurri infatti hanno bisogno dei tre punti non solo ...

Luque difende Lautaro Martinez da Tevez : 'Mi danno fastidio i giocatori che si sostituiscono al ct' : Campione del Mondo nel '78 con l' Argentina , Leopoldo Jacinto Luque parla di Lautaro Martinez , attaccante del Racing Avellaneda , a un passo dall' Inter . Queste le sue parole a Sportia, con le quali difende il ...

Benevento - frecciata di Vigorito ai giocatori. Ufficiale l’acquisto di Sagna : i dettagli del contratto : Il patron de Benevento, Oreste Vigorito, ha rilasciato alcune dichiarazioni al ‘Mattino’ con frecciata ai suoi giocatori: “Il mercato? Mi sono divertito un mondo. Ma quello che importa è che sia cambiata la testa del Benevento: fino a ottobre i miei calciatori andavano nello spogliatoio degli avversari a chiedere magliette come fossero tifosi. Poi qualcuno ha capito che non era la gita sociale“. Intanto è Ufficiale ...

Oltre 300.000 giocatori per la closed beta di Sea of Thieves : Nonostante i vari problemi che hanno afflitto la closed beta di Sea of Thieves, sembra che più di 300.000 giocatori abbiano partecipato alla fase di test.Come segnala PCGamesN, da una foto che sarebbe stata scattata da un membro della community di ResetEra presso l'HQ Rare, sono emersi alcuni interessanti dati.Innanzitutto i giocatori impegnati nella closed beta di Sea of Thieves sono stati 314.021, sarebbero state spese due milioni di ore nel ...

Fifa 18 Winter Upgrades : cosa sono i Ratings Refresh? Quali giocatori potrebbero ricevere l’upgrade? : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter Upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! cosa sono i Winter Upgrades/Ratings Refresh? Come molti sapranno infatti ogni anno Electronic […] L'articolo Fifa 18 Winter Upgrades: cosa sono i Ratings Refresh? ...

Sea of Thieves : più di 350.000 giocatori hanno partecipato alla fase alpha : Mentre Microsoft sta mandando gli inviti per la beta di Sea of Thieves a coloro che hanno partecipato all'alpha, ecco che in rete spuntano interessanti statistiche che ci permettono di capire come sia andato il primo test per il titolo piratesco di Rare.Come segnala Dualshockers, durante l'alpha di Sea of Thieves sono stati contati 356.192 utenti, il pirata più letale è stato Capta1n Cr0ss con 2032 uccisioni, sono stati bevuti ben 583.578 ...

EA : scovato un brevetto legato al matchmaking che potrebbe essere sfruttato per spingere i giocatori a spendere denaro? : Vi ricordate quando vi avevamo parlato di un brevetto depositato da Activision che incoraggia le microtransazioni? Si trattava di un brevetto non utilizzato in alcun gioco ma che inevitabilmente aveva fatto discutere parecchio. A quanto pare anche EA possiede un brevetto che potrebbe essere utilizzato per spingere i giocatori a spendere maggiori quantità di denaro.I brevetti che hanno attirato l'attenzione di Destructoid sono in realtà due, sono ...