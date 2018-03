I DLC di Dragon Ball FighterZ avranno le Conclusioni Drammatiche | ecco quelle di Broly e

Dragon Ball FighterZ mostra Broly - come promesso : character trailer per il primo DLC : Dopo l'ironico teaser delle ultime ore, Bandai Namco ha finalmente svelato il trailer completo per Broly, il nuovo (e immaginiamo primo) combattente DLC per Dragon Ball FighterZ: il solito character video di circa trenta secondi che ci mostra finalmente quello che sarà il set di mosse completo del Super Saiyan leggendario, antagonista dei tre OVA di Dragon Ball Z intitolati Il Super Saiyan della leggenda, Sfida alla leggenda e L'irriducibile ...

Continuano i rumor sui DLC di Dragon Ball FighterZ - confermata una Stagione 2? : Nonostante la voce si fosse leggermente sopita, sono emersi nuovamente insistenti rumor sui prossimi DLC di Dragon Ball FighterZ, con l'attuale Season Pass che rappresenterebbe soltanto la Stagione 1 del piano di contenuti aggiuntivi previsti da Bandai Namco e Arc System Works. Si tratta di indiscrezioni di cui vi abbiamo già parlato in passato, ma nuove indiscrezioni sembrano confermare i leak di qualche tempo fa: Broly e Bardack saranno ...

Dragon Ball FighterZ e Xenoverse 2 ricevono l’Anime Music Pack : dettagli e prezzo del DLC : Avete mai desiderato giocare nei panni dei vostri Super Saiyan preferiti utilizzando le Musiche dei vari anime di Dragon Ball in sottofondo? Da oggi potrete farlo sia in Dragon Ball FighterZ che in Dragon Ball Xenoverse 2 grazie all'uscita - per entrambi i giochi - dell'Anime Music Pack! Si tratta di un contenuto aggiuntivo che, sia in Dragon Ball FighterZ che in Dragon Ball Xenoverse 2, aggiunge alcune Musiche di sottofondo tratte dalle tre ...

The Elder Scrolls Online : il DLC Dragon Bones e l'aggiornamento 17 disponibili per Xbox One e PS4 : ZeniMax Online Studios ha pubblicato l'aggiornamento più consistente del 2018 per The Elder Scrolls Online con un DLC comprendente due dungeon chiamato "Dragon Bones" (Ossa di drago) e l'aggiornamento 17, un'integrazione gratuita per tutti che include tante nuove funzionalità per Xbox One e PlayStation 4.Il DLC Dragon Bones include due nuovi dungeon, Scalecaller Peak e Fang Lair, disponibili a livello Normale e Veterano. Inoltre, i giocatori ...

Caulifla - Kale e altri 13 personaggi in Dragon Ball FighterZ? Nuovi leak sui prossimi DLC : Finora Bandai Namco ha confermato solo i primi due personaggi DLC per Dragon Ball FighterZ: l'attuale Season Pass del picchiaduro targato Arc System Works conta 8 combattenti totali previsti per il supporto post lancio, ma non è detto che questo numero non possa allargarsi con ulteriori contenuti aggiuntivi a comporre più stagioni. In attesa di scoprire la data di uscita per il DLC di Broly e Bardack, spuntano in Rete Nuovi leak derivati da una ...

Primo sguardo al DLC di Dragon Ball FighterZ : immagini in alta definizione di Broly e Bardack : Il rumor iniziale era stato diffuso pochi giorni fa, pochissime ore dopo Bandai Namco ha invece proclamato l'ufficialità tramite delle prime immagini ufficiali diramate sulle pagine di V-Jump: i primi due personaggi DLC di Dragon Ball FighterZ saranno Broly e Bardack, che si aggiungeranno al roster dei ventiquattro combattenti giocabili dell'eccezionale picchiaduro di Arc System Works. Adesso, invece, possiamo ammirare quelle prime immagini ...

Primo sguardo al nuovo DLC di Dragon Ball Xenoverse 2 - Goku Ultra Istinto in forma completa : Le pagine della rivista giapponese V-Jump ha riservato una sorpresa enorme ai fan di Dragon Ball: è stata infatti svelata la forma finale che Goku assumerà in modalità Ultra Istinto negli episodi conclusivi dell'anime di Dragon Ball Super, ed è completamente diversa rispetto alle immagini promozionali rilasciate nei mesi scorsi. Questo perché, oltre agli abiti strappati e alla possibile presenza di un misto di aura rossa e blu, i capelli e gli ...

Rumor Dragon Ball FighterZ - nuove conferme su Bardack e Broly come DLC? : Passano le settimane e, mentre l'utenza di Dragon Ball FighterZ continua a cimentarsi in incontri online, intanto chiama anche a gran voce i nuovi personaggi che si aggiungeranno al roster. Sappiamo che il picchiaduro di Arc System Works e Bandai Namco aggiornerà la lista dei combattenti giocabili con 8 nuovi lottatori, dei quali si è "Rumoreggiato a lungo": adesso pare che le prime conferme portino a due nomi già citati altre volte, ovvero ...

Rumor Dragon Ball FighterZ - prime conferme su Bardack e Broly come DLC? : Passano le settimane e, mentre l'utenza di Dragon Ball FighterZ continua a cimentarsi in incontri online, intanto chiama anche a gran voce i nuovi personaggi che si aggiungeranno al roster. Sappiamo che il picchiaduro di Arc System Works e Bandai Namco aggiornerà la lista dei combattenti giocabili con 8 nuovi lottatori, dei quali si è "Rumoreggiato a lungo": adesso pare che le prime conferme portino a due nomi già citati altre volte, ovvero ...

The Elder Scrolls Online : il DLC Dragon Bones e l'aggiornamento 17 sono disponibili : ZeniMax Online Studios ha pubblicato l'aggiornamento più consistente del 2018 per The Elder Scrolls Online con un DLC comprendente due dungeon chiamato "Dragon Bones" (Ossa di drago) e l'aggiornamento 17, un'integrazione gratuita per tutti che include tante nuove funzionalità. Entrambi sono disponibili per PC e Mac e usciranno su PlayStation 4 e Xbox One il 27 febbraio.Il DLC Dragon Bones include due nuovi dungeon, Scalecaller Peak e Fang Lair, ...

Gli 8 personaggi di Dragon Ball FighterZ che vorremmo nei DLC - articolo : Dragon Ball FighterZ è disponibile da qualche giorno su console e PC. L'ultimo picchiaduro di Arc System Works - parliamo dei creatori di BlazBlue e Guilty Gear - è riuscito a far innamorare non soltanto noi ma anche una larga fetta di appassionati dell'opera di Toriyama e del genere di riferimento. Seguendo la scia dei più recenti e apprezzati fighting game (basti pensare a Mortal Kombat X, Injustice 2 e Street Fighter V), anche per la nuova ...

Gli 8 personaggi DLC di Dragon Ball FighterZ svelati da nuovi leak - ci sarà tanto DB Super? : Dragon Ball FighterZ è sul mercato da un paio di giorni, ma ovviamente - una volta messe le mani sopra l'ambito picchiaduro targato Arc System Works e Bandai Namco - i giocatori adesso si interrogano su quali potrebbero essere i personaggi DLC che si aggiungeranno al roster base del gioco completo. Saranno in totale otto, secondo i piani attuali di Bandai Namco e, in queste ore, sono emersi degli importanti leak sui possibili contenuti ...

Svelati alcuni DLC di Dragon Ball FighterZ? Un leak anticipa dei personaggi : I leak, si sa, non hanno tempo, e molto spesso possono anticipare qualcosa con larghissimo anticipo: Dragon Ball FighterZ non è ancora arrivato sui nostri scaffali - ma lo farà nel corso del mese di gennaio 2018 - eppure un recente leak anticipa già i probabili personaggi DLC che comporranno il Season Pass del gioco targato Bandai Namco. Già nelle ultime ore alcuni leaker su Reddit hanno rivelato alcune informazioni esclusive (ma non ...

The Elder Scrolls Online : svelati i primi dettagli sul DLC Dragon Bones : Zenimax Online Studios ha svelato i primi dettagli sul primo grande aggiornamento del 2018 per The Elder Scrolls Online, un DLC con due dungeon chiamato Dragon Bones, e sull'aggiornamento 17, una serie di contenuti gratuiti per tutti e diverse novità che rendono ESO ancora migliore. La pubblicazione di Dragon Bones e dell'aggiornamento 17 è prevista a febbraio.Il DLC Dragon Bones conterrà due nuovi dungeon chiamati Scalecaller Peak (Picco ...