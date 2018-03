I cinque obiettivi del fondo Elliott nella grande partita di Tim

Le cinque regole d’oro degli obiettivi di successo : Hai definito, nel concreto, i tuoi obiettivi professionali del 2018? Quali obiettivi ed azioni realizzative hai definito questa settimana per conseguirli? E oggi? La maggior parte delle persone non ottiene risultati per tre ragioni principali: non sa cosa vuole, non ha definito un piano di azioni concrete per ottenercelo, abbandona troppo presto. Se vuoi avere successo, devi fissare degli obiettivi. Senza obiettivi ti mancano intenzionalità e ...