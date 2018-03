I bustini «femministi» di Keira Knightley

vanityfair

(Di venerdì 16 marzo 2018) Da ragazzina,non indossava mai le gonne. «Non ne avevo neanche una. Kurt Cobain è stata la mia prima icona di stile, volevo vestirmi come lui. E ancora oggi non penso di essere del tutto “guarita” dalla mia passione per il grunge». Sembra sincera. Anche se la persona che mi siede davanti indossa una camicia di seta dal sapore romantico e un’elegante gonna svasata in tweed. Tutto Chanel. «Ho una stylist che mi aiuta a scegliere i vestiti. Ci conosciamo da oltre dieci anni, siamo amiche. Non indosso mai nulla in cui non mi senta a mio agio. Ogni tanto mi propone qualcosa di folle, tipo rosa shocking. “Che cacchio”, le dico. E lei: “Almeno provalo”. Io preferisco uno stile più androgino, ma il problema dei completi giacca-pantalone è che non sono tagliati per le forme femminili, non ne trovo uno che mi stia bene. Per questo opto per capi con un taglio morbido come ...