Hyrule Warriors | vediamo i nuovi screenshot disponibili

(Di venerdì 16 marzo 2018) Koei Tecmo ha resoalcune nuove immagini di gioco per l'atteso: Definitive Edition, riporta Nintendoeverything.Nel titolo potremo lanciarci in battaglia con gli eroi più famosi di, naturalmente in esclusiva su Nintendo Switch. Abbatteremo legioni di nemici usando potenti mosse alla Dynatye potremo passare da un personaggio all'altro per migliorare le nostre strategie.Questa nuova versione presenta tutte le mappe, i personaggi e le missioni diper Wii U e: Legends per le console della famiglia Nintendo 3DS, compresi tutti i contenuti scaricabili a pagamento originali. Saranno inoltre inclusicostumi di Link e Zelda basati su The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Read more…