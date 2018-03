Hubble scopre le “rovine” di una antica galassia vicino alla Via Lattea

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 marzo 2018) Come Indiana Jones, il telescopio spazialesi è messo sulle tracce di antiche strutture del cosmo e ha scoperto le rovine di un’nel giardino di casa della Via. Presentata sulla rivista Nature, la sua caratteristica è l’essere rimasta immutata negli ultimi 10 miliardi di anni, proprio come una civiltà perduta. Il vecchio inquilino dell’universo si chiama NGC 1277 e si trova a circa 240 milioni di anni luce dTerra, al centro dell’ammasso Perseo formato da più di 1.000 galassie. È come un fossile cosmico che racconta delle origini e dell’evoluzione delle prime galassie. Le sue stelle, infatti, sono tutte anziane, vecchie di circa 10 miliardi di anni: in NGC 1277 non c’è infatti traccia di processi di formazione di nuove stelle. About 1 in 1,000 massive galaxies is expected to be a relic galaxy, like NGC 1277, researchers say. They were not ...