Hong Kong | Li Ka-shing si ritira a soglia 90 anni

Sanità : da Parma a Hong Kong - gli ospedali più belli del mondo : Parma, Barcellona, Hong Kong, Philadelphia. Sono alcune delle città dove è possibile ammirare e farsi curare negli ospedali al ‘top’ per la bellezza. A Barcellona, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau firmato dall’architetto Lluís Domènech i Montaner è stato considerato per molto tempo il più bello al mondo, tanto da essere stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Montaner lo ha creato come una città-giardino, ...

Tassi al 24% e garanzia della moglie - così Mr Li si rifinanzia a Hong Kong : Il presidente del Milan ha allungato la scadenza del prestito ottenuto a Hong Kong, ma dovrà pagare un interesse del 24%. L'articolo Tassi al 24% e garanzia della moglie, così Mr Li si rifinanzia a Hong Kong è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rapporto BRI : Cina - Hong Kong e Canada più a rischio di crisi bancarie. Italia la scampa : Cina, Hong Kong e Canada sono tra le economie più a rischio di soffrire una crisi bancaria. L'allarme è stato lanciato sulla base di alcuni indicatori che vengono compilati dalla banca delle banche ...

In the mood for Hong Kong : Ci sono città da vivere pericolosamente. Altre, da esplorare protetti nella bolla turistica, o in quella esclusiva del lusso. A Hong Kong, la distinzione non trova quartiere. Perché sa portarti di continuo dentro e fuori l’avventura, verso i bar in cima ai grattacieli (Ozone, il più alto al mondo, è al centodiciottesimo piano dell’International Commerce Center) e poi ancora giù, nei bassifondi maleodoranti, tra i banchi dei mercati dove il cuore ...

I delegati dell'APN e i membri della CCPPC di Hong Kong si recano alle due sessioni a bordo del treno ad alta velocità : ... la linea ferroviaria non soltanto favorirà gli spostamenti fra Hong Kong e l'entroterra, ma promuoverà anche gli scambi sociali e culturali con quest'ultimo, e lo sviluppo dell'economia di Hong Kong.

Soldini polverizza il record sulla rotta Hong Kong - Londra : Al timone del trimarano da primati, l'italiano ha ridotto di oltre 5 giorni il tempo sul tragitto. Il nuovo primato avrebbe anche potuto essere ancor più basso se lui e il suo equipaggio non fossero ...

Vela : record del mondo per Soldini nella traversata Hong Kong-Londra : record del mondo per Maserati Multi 70 e il team di Giovanni Soldini che ha coperto la ‘Rotta del tè’, Hong Kong-Londra passando sotto il ponte Queen Elizabeth II di Londra col tempo di 36 giorni, 2 ore e 37 minuti. Soldini e l’equipaggio del trimarano composto da Guido Broggi, Sebastien Audigane, Oliver Herrera Perez e Alex Pella hanno terminato la loro corsa contro il tempo chiudendo la traversata di 13.000 miglia tra il ...

Giovanni Soldini - è suo il record della Hong-Kong-Londra : Giovanni Soldini ha stabilito il record nella Hong Kong-Londra. Il navigatore milanese con la sua Maserati multi 70 è entrato nella Manica prima dell'alba. Ha risalito l'estuario e il fiume Tamigi ...

Vela - Soldini fa il record del mondo sulla rotta Hong Kong-Londra : Immenso. Non c'è altra parola per definire il record del mondo stabilito da Giovanni Soldini nella traversata Hong Kong-Londra in barca a Vela.Il celebre velista milanese ha tagliato oggi il traguardo nella capitale britannica sotto il ponte Queen Elizabeth II stabilendo il tempo di 36 giorni, 2 ore, 37 minuti primi e 02 secondi da navigazione. Un tempo da Guinness dei primati, che rimarrà incastonato nella storia della Vela così come ...

Vela - Giovanni Soldini stabilisce il record del mondo nella tratta Hong Kong-Londra : Il navigatore milanese su Maserati Multi 70 è giunto nella capitale inglese, cinque giorni prima del primo marzo, stabilendo così il nuovo primato della traversata

Vela - Soldini stabilisce il record del mondo della tratta Hong Kong-Londra : Il navigatore milanese su Maserati Multi 70 è giunto nella capitale inglese, cinque giorni prima del primo marzo, stabilendo il nuovo primato

Traversata record per Soldini : Hong Kong-Londra in 36 giorni : Ma allora ci vollero 99 giorni di navigazione: Soldini ha impiegato circa un terzo del tempo per il suo mezzo giro del mondo di 13 mila miglia marine, il terzo percorso marino riconosciuto più lungo ...

I vari circoli di Hong Kong accolgono la Serata della Festa di Primavera : ... HKFOCA, Wang Qinxian ha affermato che l'intera Serata é stata organizzata in maniera molto adatta, in una combinazione tra il vecchio e nuovo che ha apportato spettacoli graditi agli spettatori di ...

Tokyo maglia rosa tra le Borse asiatiche. Chiuse Shanghai e Hong Kong : Teleborsa, - Il buonumore di Wall Street contagia anche l'azionario asiatico , oggi orfano di Shanghai, Hong Kong, Taiwan e Seoul, tutte Chiuse per il Capodanno lunare . A Tokyo l'indice Nikkei ha ...