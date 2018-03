Hold | l’app che premia gli utenti che usano poco lo smartphone

laragnatelanews

(Di venerdì 16 marzo 2018) Loè diventato uno strumento talmente importante nella vita di milioni di persone che appare impensabile starci lontani per troppo tempo o, addirittura, farne a meno. Se l’utilità di questo dispositivo intelligente è chiara a tutti, per motivi di lavoro o svago, è ampiamente noto come l’uso improprio di questi terminali abbia portato addirittura alla nascita di una vera e propria dipendenza da tecnologia che rischia di ripercuotersi negativamente sul benessere personale. Spesso appare difficile non essere distratti dallo, tra la voglia di comunicare con gli amici e le continue notifiche e messaggi ricevuti. In questo può rivelarsi utile ottenere un incentivo che invogli le persone a fare a meno del proprio dispositivo mobile. Ed è per questo che è nata, una interessante applicazione chele persone che riescono ad usare di meno il proprio ...