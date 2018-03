Guadagni dei politici | i redditi 2017 | di ministri e parlamentari

Lista dei vincitori ai Bafta 2018 - tra la sorpresa Guadagnino per l’Italia e star in nero contro le molestie (foto) : Tra i vincitori ai Bafta 2018 c'è stata la sorpresa Luca Guadagnino per l'Italia: il regista, candidato già a quattro Oscar per Chiamami col Tuo Nome, si è portato a casa il premio per il miglior adattamento firmato da James Ivory. Una bella soddisfazione per il nostro Paese, attendendo la notte del 4 marzo. Sul red carpet, invece, le star hanno sfilato in nero, in segno di solidarietà per il movimento di Hollywood 'Time's Up' contro le ...