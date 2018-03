Gruppo di continuità UPS | i migliori da comprare

chimerarevo

(Di venerdì 16 marzo 2018) Proteggere il proprio computer (e relativi accessori) dal punto di vista elettrico è di fondamentale importanza, soprattutto se dietro la propria configurazione sono stati investiti molti soldi. Sbalzi di tensione, disturbi nella linea (temporali e tempeste) o mancanza improvvisa della corrente elettrica e il danno è fatto.Prevenire è sempre meglio che curare (in questo caso riparare e sostituire)! Per evitare questi ed altri problemi, ogni PC dovrebbe essere protetto in maniera adeguata dal punto di vista elettrico con undi, chiamato in gergo tecnico UPS (Uninterruptible Power Supply). Come scegliere undiper PC e quali sono le caratteristiche che deve avere? Ogni dubbio verrà sciolto in questa guida. Indice dei contenuti Di seguito un indice pratico per accedere a tutte le sezioni della guida. Cos’è undiTipo di onda ...