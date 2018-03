Grey’s Anatomy 14×16 | trama | anticipazioni e promo SPOILER

Matrimonio in vista a Grey’s Anatomy per uno storico personaggio : Indietro 16 marzo 2018 2018-03-16T11:03:09+00:00 ROMA – Suonano le campane a Grey’s Anatomy. Presto i fan della serie avranno di che gioire con il Matrimonio di uno dei personaggi storici. Dopo una lunga serie di drammi e guai Alex Karev, Justin Chambers, finalmente metterà la testa a posto. Con Jo Wilson (Camilla Luddington), ovviamente. Nell’ultimo […] L'articolo Matrimonio in vista a Grey’s Anatomy per uno storico personaggio proviene ...

Tommy O’Brien è il giovane Alex Karev in Grey’s Anatomy 14×15 - episodio diretto da Ellen Pompeo : Si intitola Old Scars, Future Hearts l'episodio che vedrà protagonista Alex Karev in Grey's Anatomy 14x15, trasmesso negli Stati Uniti il ??15 marzo. Ellen Pompeo torna alla regia del medical drama di cui è protagonista per la seconda volta, dopo il debutto nella passata stagione col drammatico episodio sulla morte della madre di Maggie. Anche stavolta ci sarà grande pathos da trasmettere attraverso la macchina da presa, visto che Meredith ...

In che modo Arizona lascerà Grey’s Anatomy 14? Le ipotesi sull’addio a Jessica Capshaw : Arizona lascerà Grey's Anatomy 14 al termine della stagione, ma non è ancora chiaro come il personaggio interpretato da Jessica Capshaw uscirà di scena dal medical drama. Ormai veterana dello show, in cui interpreta il chirurgo pediatrico e fetale dalla quinta stagione, la Capshaw lascerà la serie insieme a Sarah Drew (April) per una "scelta creativa" rivendicata dalla showrunner Krista Vernoff. Siccome è lecito ritenere che le attuali ...

Sarah Drew di Grey’s Anatomy in una nuova serie tv - protagonista del reboot di Cagney & Lacey : Il passo dal licenziamento alla promozione a potenziale protagonista di una nuova serie è stato breve per Sarah Drew di Grey's Anatomy, chiamata a girare il pilot di un nuovo show che la CBS ha in cantiere per la prossima stagione. Meno di una settimana dopo l'annuncio del suo addio a Grey's Anatomy, tra le proteste dei fan e un tono apparentemente polemico da parte dell'attrice nel far sapere di aver ricevuto la notizia appena 48 ore prima ...

L’addio a April in Grey’s Anatomy 14 tra crisi di fede e il ritorno di Teddy - svelata la trama dell’episodio 14×17 : Non è dato sapere se la sorte del personaggio di April in Grey's Anatomy 14 sia ancora da decidere o già ben chiara nella mente degli sceneggiatori. Di sicuro uscirà di scena al termine della stagione in corso, visto che il contratto dell'interprete Sarah Drew non è stato rinnovato, mettendo fine ad una collaborazione durata quasi un decennio. L'uscita di scena della Kepner, brillante traumatologa dalla profonda fede cristiana spesso ...

Grey’s Anatomy 14 su FoxLife - anticipazioni episodi del 12 e 19 marzo : la fine di Paul e la crisi di April : Con l'episodio del 12 marzo di Grey's Anatomy 14 su FoxLife si conclude la storyline dedicata alla violenza domestica a cui questa stagione del medical drama ha voluto dedicare due capitoli a partire dalla vicenda della specializzanda Jo Wilson. Nell'episodio tornano le guest star Matthew Morrison nei panni del violento dottor Paul Stadler e Bethany Joy Lenz in quelli di Jenny, promessa sposa e vittima di violenza domestica. Dopo il loro ...

Ellen Pompeo di Grey’s Anatomy contro i fan infuriati dopo il licenziamento di Jessica Capshaw e Sarah Drew : dopo che Ellen Pompeo di Grey's Anatomy è stata tirata in ballo nella polemica intorno all'annunciata uscita di scena delle due colleghe Jessica Capshaw e Sarah Drew, prevista per il termine della stagione, non si placa l'ira dei seguaci del medical drama di Shonda Rhimes, alle prese con l'ennesima perdita di membri storici del cast. La protagonista della serie era stata individuata come causa scatenante del licenziamento di Jessica Capshaw e ...

April morirà in Grey’s Anatomy 14? Perché l’addio a Sarah Drew nel finale di stagione potrebbe essere tragico : È da giorni ormai che il pubblico del medical drama si sta chiedendo se April morirà in Grey's Anatomy 14 al termine di questa stagione. L'annuncio del licenziamento delle due attrici Jessica Capshaw e Sara Drew, interpreti rispettivamente di Arizona Robbins e April Kepner, rappresenta la fine di un'era per questa serie che ha fatto della caratterizzazione dei suoi personaggi uno dei suoi punti di forza: Grey's Anatomy perde da un lato ...

Il primo bacio di Maggie e Jackson in Grey’s Anatomy 14×14 è flop storico di ascolti - recensione e promo 14×15 : Dopo lo shock causato dall'annuncio a sorpresa dell'uscita di scena dei personaggi interpretati da Jessica Capshaw e Sara Drew, l'episodio di Grey's Anatomy 14x14 ha subito un calo clamoroso degli ascolti negli Stati Uniti. Trasmesso giovedì 8 marzo su ABC, il più recente episodio di Grey's Anatomy 14 ha fatto segnare i peggiori ascolti della serie dal 2011 ad oggi, con soli 7.1 milioni di spettatori a fronte della media di oltre 8 milioni ...

“No! Non potete farci questo”. Grey’s Anatomy - altri due addii eccellenti. L’annuncio della produzione fa infuriare i fan del medical drama : chi va via (purtroppo) : altri due addii eccellenti per Grey’s Anatomy, una serie non nuova a bruschi abbandoni. Questa strada è stata già percorsa Lexie Grey e Mark Sloan, la prima morta nel finale della ottava stagione, l’altro nella premiere della nona. Poi era stata la volta Sandra Oh alla fine della decima stagione, da Patrick Dempsey (il dottor Stranamore) e dall’attrice che interpretava Cristina, tre dei membri più importanti del ...

Grey’s Anatomy 14×15 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×15 Old Scars, Future Hearts va in onda giovedì 15 marzo 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×15: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si intitola Old Scars, Future ...

«Grey’s Anatomy» : sono (altri) due gli addi alla serie : addio, Arizona ed April, ultime vittime della furia di Shonda Rhimes. Grey’s Anatomy, le cui sventure e morti, le tragedie e gli incidenti sono ormai innumerabili, ha dovuto dare il benservito ad altri due personaggi. Arizona Robbins (Jessica Capshaw) e April Kepner (Sarah Drew) dovranno lasciare la serie alla fine dell’attuale stagione, la quattordicesima. https://twitter.com/JessicaCapshaw/status/971820968396992512 ...

Sarah Drew e Jessica Capshaw licenziate da Grey’s Anatomy per lo stipendio di Ellen Pompeo? La replica alle accuse : La notizia di Sarah Drew e Jessica Capshaw licenziate da Grey's Anatomy ha generato sconforto nel pubblico storico della serie tv, affezionato ai due volti entrati a far parte, rispettivamente, dalla quinta e sesta stagione del medical drama di ABC e ora destinati ad uscire di scena al termine della quattordicesima, non è ancora chiaro in che modo. Dopo l'annuncio di Shonda Rhimes che diceva addio alle due attrici ringraziandole per il lavoro ...

Grey’s Anatomy - escono di scena Arizona e April : Altri due addii eccellenti per Grey’s Anatomy, una serie non nuova a bruschi abbandoni, questa volta tocca a Jessica Capshaw e Sarah Drew, ossia le dottoresse Arizona Robbins e April Kepner. .@JessicaCapshaw and @SarahDrew become the second and third series regulars to exit #GreysAnatomy this season. They join Martin Henderson, who was written out after a two-season run https://t.co/tNQQLfdhMu — Hollywood Reporter (@THR) 9 marzo 2018 A ...