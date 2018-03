Governo vara riforma carceraria | e provoca la protesta concentrica dei vincitori

Varato il 'Governo' M5s : con Di Maio due volti del Movimento e 15 'esperti' : -Pubblica amministrazione: Giuseppe Conte -Sport: Domenico Fioravanti -Esteri: Emanuela Del Re -Interno: Paola Giannetakis -Giustizia: Alfonso Bonafede -Difesa: Elisabetta Trenta -Economia: Andrea ...

Abusi edilizi - De Luca ignora lo stop del Governo e vara linee guida per i sindaci : “Ecco quando potete non demolire” : Non si arrende la Regione Campania e sfida il governo Gentiloni varando le linee guida affinché i Comuni possano scegliere misure alternative alle demolizioni di immobili Abusivi. Nonostante la legge che le blocca, approvata a giugno scorso dalla giunta De Luca, sia stata impugnata dall’esecutivo perché “contiene norme in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e con norme statali a tutela dell’ambiente”, si dà ...

Statali - il Governo vara una raffica di aumenti per 450mila dipendenti : Nuovo contratto, per i dipendenti pubblici il 2018 si apre con una raffica di buone notizie. "Ci sono oggi le condizioni normative ed economiche per, dopo 9 anni, rinnovare il contratto a tutti i 3,3 milioni di dipendenti...

