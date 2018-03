Governo | Salvini apre a Di Maio Patto M5s-Lega ma solo su nuove elezioni | ira Berlusconi

Cos'è il 'Governo dei vincitori'. La strategia di Salvini per un'intesa M5s-centrodestra : L'obiettivo è arrivare ad una ampia convergenza su una piattaforma programmatica basata innanzitutto sull'economia, sul rilancio della crescita. Senza inciuci, alla luce del sole. Chiudendo la porta ...

Salvini : al Governo solo se potrò attuare le promesse fatte : "Andrò al governo solo se potrò attuare tutto, ma tutto, quello che ho promesso negli scorsi mesi". A dirlo il leader della Lega Matteo Salvini. "Le cose sono lì scritte - ha quindi aggiunto -: se ci ...

Governo : Salvini - non vedo l’ora di diventare premier : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – “Non vedo l’ora di diventare presidente dl Consiglio, se ci saranno i numeri in Parlamento, per trasformare nei fatti quelli che sono desideri”. Lo ha detto Matteo Salvini a ‘Quinta Colonna’ su Rete4. L'articolo Governo: Salvini, non vedo l’ora di diventare premier sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Richetti - Salvini se la canta e se la suona da solo : Roma, 15 mar. (AdnKronos) – “Qualcuno vada in aiuto di Salvini. Ieri: ‘Tutti ma non il Pd’. Oggi: ‘Se il Pd dice di no a tutti, mi spiace, me ne farò una ragione’. Insomma se la canta e se la suona da solo. Nessun problema ma siamo preoccupati per lui”. Lo scrive su twitter Matteo Richetti, parlamentare del Partito Democratico. L'articolo Governo: Richetti, Salvini se la canta e se la suona da solo ...

C'è un Pd che aspetta segnali dal M5s : da Franceschini a Zingaretti - la difficile impresa di evitare un Governo Di Maio-Salvini : C'è una parte del Pd che non vorrebbe morire sul fronte dell'opposizione. E che sta ad ascoltare gli sfoghi degli esponenti pentastellati, quando capita di incrociarli nei Palazzi della politica dove comunque, al di là delle dichiarazioni ufficiali, è tutto un fibrillare di capannelli, riflessioni, interrogativi. E speranze. Come quella che il candidato governatore del M5s in Lombardia, Dario Violi, avrebbe confessato ad un ...

Governo M5S e Lega? Di Maio e Salvini pronti a dire sì Video : Primo contatto ufficiale tra #Luigi Di Maio e #Matteo Salvini. I vincitori delle scorse elezioni politiche si sono parlati a telefono per sbrogliare la matassa legata alle presidenze delle Camere. Un colloquio breve ma ricco di spunti, una sorta di prova generale di ciò che potrebbe avvenire nelle prossime e attesissime settimane. M5S e Lega hanno confermato, attraverso le idee e il linguaggio dei loro leader indiscussi, feeling e convergenze ...

Governo Salvini e Di Maio - golpe finanziario. Toh - che caso : cos'è successo in Borsa : Ci risiamo: la prospettiva di un Governo 'euroscettico ' formato da Lega e Movimento 5 Stelle agita i mercati. Ieri, il giorno in cui Matteo Salvini ha aperto ufficialmente le danze delle trattative ...

Camere - Salvini chiama Di Maio/ Governo M5s-Lega : legge elettorale e nuovo voto. Grillini “a noi Montecitorio” : Camere e nomine, Salvini chiama Di Maio: primo contatto e possibile piano. Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. Grillini, "a noi spetta Montecitorio"(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:44:00 GMT)

Governo - centrodestra già spaccato Salvini apre a M5S - no di Berlusconi : Non vuole accordi organici ma ribadisce serve 'una solida maggioranza politica, non recuperando questo o quel transfuga. Non sono disponibile a partecipare a un Governo a ogni costo che duri qualche ...

Governo - i giornalisti della stampa estera : “Salvini e Di Maio? Preoccupano l’Europa” - “No spaventano solo i burocrati” : Mentre in Europa Pierre Moscovici smentisce Padoan nella sede romana della stampa estera si sono le conferenze stampa di Luigi Di Maio (ieri) e di Matteo Salvini oggi. Le opinioni dei corrispondenti dei media stranieri sui due leader sono diverse: “Salvini è stato molto diretto nelle sue risposte, mentre Di Maio è stato molto più cauto, come un giocatore di poker che non fa vedere le sue carte” afferma Philip Willan, presidente della ...

Governo - centrodestra già spaccato Salvini apre a M5S - no di Berlusconi : ROMA Berlusconi e Salvini non consumano ancora la rottura ma al momento viaggiano su due strade diverse. Entrambi affermano che si troverà l'accordo prima nel centrodestra, ribadiscono...