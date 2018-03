Google Pay arriva su Wear OS anche in Canada | Spagna e Australia

Google Pay v1.54 si avvicina ai biglietti per i mezzi di trasporto ed assorbe il trasferimento di denaro P2P : Google Pay si aggiorna alla v1.54 e si avvicina sempre più al supporto dei biglietti per i mezzi di trasporto ed assorbe il trasferimento di denaro P2P. L'ultimo aggiornamento non porta particolari cambiamenti dal punto di vista della forma, ma è nella sostanza che l'update si fa interessante. Scopriamo insieme Google Pay v1.54, sperando che arrivi presto in Italia. L'articolo Google Pay v1.54 si avvicina ai biglietti per i mezzi di trasporto ...

Google Contatti permette ora di inviare denaro con Google Pay : Google Contatti sta iniziando a includere una funzione per il trasferimento del denaro attraverso Google Pay: la novità è in rollout lato server e sta piano piano raggiungendo i Paesi in cui il servizio di pagamento di Big G è disponibile. L'articolo Google Contatti permette ora di inviare denaro con Google Pay proviene da TuttoAndroid.

Ripple oggi attaccherà quota 1 dollaro? Previsioni quotazione XRP e accordo con Google Pay : Anzi si può anche aggiungere che con il lancio di Litepay , Litecoin, attualmente quinta criptovaluta al mondo per capitalizzazione, si stia sempre più imponendo come una alternativa a Ripple. ...

Google Pay v1.53 è in roll out con un nuovo design e tante novità in arrivo : Nella giornata di ieri Google aveva annunciato un importante novità per Google Pay, che è sbarcata finalmente nel Play Store (per ora solo in USA e Regno Unito) ed ha preso il posto di Android Pay e Google Wallet. Oggi invece è partito il roll out del primo importante aggiornamento dell'app, che la porta alla v1.53. Scopriamo insieme le principali novità. L'articolo Google Pay v1.53 è in roll out con un nuovo design e tante novità in arrivo è ...

Google Pay arriva sul Play Store - dove sostituisce Android Pay e Google Waller : Inizia oggi il roll out sul Play Store di Google Pay, la nuova applicazione che va a sostituire Android Pay e Google Wallet. Un'applicazione tutta nuova, con la sicurezza tipica dei prodotti Google e che presto si arricchirà di nuovi servizi. L'articolo Google Pay arriva sul Play Store, dove sostituisce Android Pay e Google Waller è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Pay dovrebbe arrivare in Francia in aprile. Speranze per l’Italia? : Google Pay, che aveva debuttato come Android Pay, arriverà in Francia dal mese di aprile. Anche se manca ancora la conferma ufficiale, una banca francese starebbe preparando al lancio, ovviamente in collaborazione con Google. L'articolo Google Pay dovrebbe arrivare in Francia in aprile. Speranze per l’Italia? è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Pay inizia un timido rollout negli States : All'inizio della settimana è stata definita la fusione tra Android Pay e Google Wallet, riuniti sotto lo stesso tetto: Google Pay. Il passaggio, si diceva, sarebbe avvenuto "nelle prossime settimane", ma le ultime notizie riferiscono un'accelerata L'articolo Google Pay inizia un timido rollout negli States è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

E' nato Google Pay : E' nato Google Pay, il brand sotto cui Google raccoglierà tutti i sistemi di pagamento realizzati dai team del colosso del web. Ad annunciarlo la stessa Google tramite un annuncio ufficiale. Google Pay non si tratta di un vero e proprio sistema di pagamento ma è soltanto un brand che d'ora in avanti identificherà tutti i vari servizi di Google quali Android Pay, Google Wallet e compagnia bella. Come annunciato dalla stessa Google, ...

Google ha unito i suoi sistemi di pagamento in un unico servizio chiamato Google Pay : Google ha deciso di mettere ordine tra i suoi vari sistemi di pagamento, come Android Pay e Google Wallet, facendoli confluire in un unico servizio che si chiama Google Pay. Consentirà di usare le informazioni per i pagamenti inserite nel The post Google ha unito i suoi sistemi di pagamento in un unico servizio chiamato Google Pay appeared first on Il Post.