Goodyear Oxygene | la gomma che pulisce l’aria dallo smog – FOTO

(Di venerdì 16 marzo 2018) Un aiuto concreto all’ambiente? In futuro potrebbe venire anche da dove non ce lo si aspetta, ovvero da un pneumatico. Decisamente sui generis, perché in grado di produrre ossigeno ed assorbire anidride carbonica proprio come fanno le piante. Non a caso si chiamaed è il prototipo di“futuristica” presentato daal salone di Ginevra che chiude i battenti domenica 18 marzo. Come funziona? E’ presto detto: viene stampato in 3D usando polvere diottenuta da pneumatici riciclati ed al suo interno è stato sistemato del muschio, tenuto vivo dall’acqua assorbita dall’asfalto bagnato grazie ad una struttura speciale. Insomma, una vera e propria pianta all’interno della, capace come ogni altra di effettuare lasintesi clorofilliana e dunque “pulire” l’aria inquinata delle città. E non è ...