“Gli Stati Uniti non sono un paese per pensionati | l’Ecuador sì Solo qui viviamo il

(Di venerdì 16 marzo 2018) Hanno lavorato per tutta la vita e oracostretti ad abbandonare il loroper andare alla ricerca del benessere che gli era stato promesso.centinaia iamericani che nell’ultimo decennio hanno detto addio alla bandiera a stelle e strisce per passare la loro vecchiaia in Ecuador. Con in tasca i risparmi di una vita, non si scappadal fallimento del sogno americano ma anche da una sanità che non garantisce una vecchiaia sicura o da una pensione che li porta a dovere scegliere tra cibo e medicine. Altri, invece, cercano in Sudamerica una ricchezza che il loro tenore di vita non gli permetteva negli States. Ecco i protagonisti di Country for Old Men documentario di Stefano Cravero e Pietro Jona, (prodotto da Enrica Capra per GraffitiDoc e Rai Cinema) che ha vinto il Trieste Film Festival 2018 nella sezione Premio Corso Salani. I protagonisti riassumono in ...