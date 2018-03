Gli italiani e internet | i dati Audiweb relativi al 2017

Ciclismo - Milano-Sanremo 2018 : Sagan a caccia della prima vittoria. E Gli italiani? : Il tre volte campione del mondo ha solo sfiorato la Classicissima, chiudendo due volte secondo , 2013 e 2017, e altrettante volte quarto , 2012 e 2015, . Lo slovacco della Bora Hansgrohe dovrà ...

“Pertini – Il Combattente” - la storia del Presidente più amato daGli italiani : “Pertini – Il Combattente”, la storia del Presidente più amato dagli italiani Tratto dal libro “Il Combattente– Come si diventa Pertini”, scritto da Giancarlo De Cataldo arriva nelle sale il 15 marzo. Guarda la clip in esclusiva Continua a leggere L'articolo “Pertini – Il Combattente”, la storia del Presidente più amato dagli italiani proviene da NewsGo.

Elezioni viste da un 16enne : la famiGlia punta su M5s - a scuola si parla di Salvini. “Ma ‘prima Gli italiani’ non lo accetto” : Poco più di una settimana è passata dalle attesissime Elezioni del 2018. Prima del voto, ho sentito mia madre e mio padre discutere giorno e notte su chi votare e perché. Diceva la sua anche mia sorella, che quest’anno votava per la prima volta e che non si è fatta trovare impreparata in vista delle accese discussioni con i miei genitori. In tv e sui giornali non si parla d’altro da diverso tempo: nelle prime pagine e sui teleschermi vedo i ...

Asma grave - sono 10mila Gli italiani che ne soffrono. Il punto sulle terapie : Il 6% della popolazione italiana soffre di Asma. Un problema che nel nostro Paese affligge circa 3 milioni di persone, di cui 10 mila colpite in forma grave. Dalle nuove frontiere della ricerca arrivano cure sempre più personalizzate, sulle quali si è fatto il punto oggi a Milano durante un simposio promosso da Gsk nell’ambito del XVI Forum internazionale di pneumologia. Fra gli argomenti al centro dei lavori i risultati dello studio ...

Moto3 - Mondiale 2018 : tutti Gli italiani al via. Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio cercano il definitivo salto di qualità : Inizia una nuova entusiasmante stagione del MotoMondiale. In Moto3, come sempre, saranno tanti gli italiani al via. Sono ben nove i pilotini “azzurri” che cercheranno l’assalto al titolo Mondiale mai arrivato con l’attuale denominazione (l’ultimo nella classe leggera risale al 2004, in 125, con Andrea Dovizioso). Una chance importante, quest’anno, ce l’avrà Enea Bastianini, che guiderà una moto del team ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : tutti Gli italiani in gara venerdì 16 marzo. Gli orari in cui saranno al via gli azzurri : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due e su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai. venerdì 16 MARZO: 02.30 SNOWBOARD " Banked slalom , categoria SB-UL, : Jacopo Luchini, ...

Elio e Le Storie Tese : 'Ci sciogliamo - ma solo in Italia - perché Gli italiani non ci meritano' : 'Ma vi sciogliete davvero?'. La domanda è legittima dopo quello che doveva essere l'ultimo concerto di dicembre a Milano, con tanto di lapide gigante 'R.I.P. Elio e le Storie Tese', e invece poi è ...

Salute - boom di app dalla medicina al fitness : scelte dal 70% deGli italiani : Il 70% dei consumatori ha utilizzato almeno un’app per la Salute nell’ultimo anno, e le app per il fitness sono le più utilizzate, soprattutto tra gli uomini, mentre quelle per il benessere sono le più installate, anche a pagamento: lo rileva uno studio dell’Adoc condotto tra i consumatori italiani maggiorenni nell’ultimo anno. In base ai risultati raccolti dall’associazione dei consumatori, il 69,1% degli italiani ...

Per Gli italiani ora tocca al MoVimento 5 Stelle - da solo o con la Lega : Stando agli ultimi sondaggi la soluzione del "governo 5 Stelle" è quella che gli italiani ritengono più giusta, considerato l'esito delle elezioni politiche del 4 marzo.Continua a leggere

Milano-Sanremo 2018 : Gli italiani che possono sognare la vittoria. Elia Viviani la speranza maggiore : Mancano ormai due giorni alla Milano-Sanremo 2018, prima Classica Monumento della stagione ciclistica. Una corsa snervante, 300 chilometri che conducono dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, per l’unica delle cinque grandi Classiche che sorride ai velocisti. In Italia il successo manca dal 2006, quando Filippo Pozzato riuscì ad anticipare il gruppo per imporsi davanti ad Alessandro Petacchi e Luca Paolini in un podio tutto ...

Farmaci innovativi : solo l’8% deGli italiani considera l’accesso rapido una priorità : Gli italiani riconoscono poco il valore di un accesso tempestivo ai Farmaci innovativi, ma l’opinione cambia radicalmente se si chiede di valutare l’importanza dei Farmaci anti-cancro: il 29% ritiene infatti la ricerca scientifica come priorità sulla quale si dovrebbero concentrare gli sforzi del Servizio sanitario nazionale, ma appena l’8% considera prioritario garantire l’accesso ai Farmaci innovativi in tempi rapidi, mentre il 97% ...

Il tricolore di pattinaggio sbarca a ConeGliano : in palio sette titoli italiani : ... patrocinata dai comuni di Conegliano, Mareno di Piave e Cimadolmo, dalla Provincia di Treviso e dalla Regione Veneto e sostenuta da diversi partner, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale TV ...

MotoGP - Mondiale 2018 : tutti Gli italiani al via. Valentino Rossi guida la truppa del Bel Paese : Manca sempre meno al via del Mondiale MotoGP 2018 (18 marzo). In occasione del GP del Qatar di Losail, consueto esordio della classe regina del MotoMondiale, saranno 5 i piloti italiani che si cimenteranno nella massima categoria sulle due ruote. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi non hanno bisogno di presentazioni. Il ducatista, secondo l’anno scorso, punta al bersaglio grosso e vuol riconfermarsi mentre il “Dottore” va a ...

Giornata del sonno : Gli italiani dormono male e sono sempre in ritardo : Un equilibrio importante a creare sintonia con il mondo esterno. Ma la frenesia lavorativa, gli impegni, le incombenze condite da preoccupazioni, angosce e stress, agiscono negativamente sul ...