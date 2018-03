Glaucoma | quello ‘ad angolo chiuso’ si cura come la cataratta

meteoweb.eu

: RT @NovartisItalia: #SettimanaMondialeGlaucoma La forma più comune di #glaucoma è quello cronico ad angolo aperto e può svilupparsi senza a… - GianmyN8 : RT @NovartisItalia: #SettimanaMondialeGlaucoma La forma più comune di #glaucoma è quello cronico ad angolo aperto e può svilupparsi senza a… - IdelsonGnocchi : RT @NovartisItalia: #SettimanaMondialeGlaucoma La forma più comune di #glaucoma è quello cronico ad angolo aperto e può svilupparsi senza a… - NovartisItalia : #SettimanaMondialeGlaucoma La forma più comune di #glaucoma è quello cronico ad angolo aperto e può svilupparsi sen… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) “Con lo stesso intervento che si esegue per laè possibilere il secondo tipo dipiù diffuso,‘adchiuso'”. Una novità per ladi questa malattia oculare, quella annunciata da Stefano Miglior, direttore della Clinica Oculistica del Policlinico di Monza – Università Milano Bicocca in occasione del II Congresso internazionale dell’Associazione italiana per lo studio del(Aisg), che si tiene a Milano fino a sabato 17 marzo in concomitanza della Settimana mondiale dedicata dall’Oms a questa patologia. “Fino ad oggi – sottolinea l’esperto – non erano state sperimentate cure risolutive per guarire dal, ma solo per rallentarlo. Con la facoemulsificazione si può gestire spesso in modo risolutivo iladchiuso, di cui soffre il 10% deitosi (70% donne) e ...