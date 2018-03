Giornata del sonno | per dormire bene | il pigiama non basta

Serie A - le probabili formazioni della 29Giornata : MILAN-CHIEVO, domenica ore 15:00 , SKY SPORT 1 HD, Milan, solito ballottaggio là davanti Per il Milan non c'è tempo per ripensare all'eliminazione in Europa League contro l'Arsenal. Il Diavolo deve ...

Giornata mondiale del sonno : regolate l'orologio biologico : ... ad esempio, quasi 7 persone su 10 dormono meno ore del necessario: è la sindrome del jet lag, fra i focus della manifestazione odierna, il cui slogan di quest'anno è 'Unisciti al Mondo del sonno, ...

Oggi è la Giornata internazionale del Sonno : ecco quali alimenti consumare per dormire bene : Pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte caldo e frutta dolce: sono questi i protagonisti della dieta da cuscino per i circa 12 milioni di italiani che soffrono di insonnia a vari livelli di intensità. E’ quanto spiega la Coldiretti in occasione della Giornata internazionale del Sonno, il 16 marzo 2018, alla vigilia della primavera che accentua un problema che riguarda 1/3 della popolazione ...

Calendario Serie A - tutte le partite della 29^ Giornata : programma - orari e tv. Come seguirle in tempo reale e Diretta Streaming : Nel weekend del 17-18 marzo si disputa la 29^ giornata della Serie A 2018 di calcio. La Juventus ha allungato sul Napoli e ora ha 4 punti di vantaggio sul Napoli. I bianconeri affronteranno la SPAL in trasferta nell’anticipo serale di sabato: gli uomini di Allegri possono operare un ulteriore strappo e mettere pressione ai partenopei che giocheranno domenica sera contro il Genoa. Prosegue anche la lotta per un posto in Champions League: ...

La Giornata del Fiocchetto Lilla contro i disturbi alimentari. Vanessa Ferrari : “Ne ho sofferto anche io : per essere grandi sportivi non si deve patire la fame” : Giovedì 15 marzo è la giornata del Fiocchetto Lilla, il simbolo della lotta contro i disturbi del comportamento alimentare. Chi ha sofferto e chi soffre di anoressia e bulimia sa cosa significa. Questo articolo viene dal profondo del cuore per sostenere chiunque si sia ritrovato in questa brutta situazione, con la speranza di riuscire a vincere una durissima lotta che il più delle volte è anche contro se stessi e non soltanto contro un male che ...

Giornata del Fiocchetto lilla contro i disturbi alimentari/ Anoressia e bulimia : tre milioni di casi in Italia : Giornata del Fiocchetto lilla contro i disturbi alimentari. Anoressia e bulimia: tre milioni di casi in Italia, più di 3000 vittime all'anno. Le ultime notizie e un disperato appello(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:43:00 GMT)

Giornata del sesso orale : benefici e controindicazioni del “gioco erotico” più amato dagli uomini : Ieri 14 Marzo, ricorreva l’International Steak and Blow Job Day, ossia la Giornata internazionale del sesso orale. Un’iniziativa che è partita dagli Stati Uniti per comprendere i benefici di questa pratica sessuale durante i rapporti. Durante il sesso orale, sia chi lo pratiche che lo riceve, si ha la produzione di endorfine, un rilascio ormonale in grado di combattere in tempi rapidi il mal di testa e contrastare l’insonnia. ...

Serie A : ecco gli arbitri della 29ª Giornata di campionato : Sarà Davide Massa a dirigere Spal-Juventus, anticipo della 29esima giornata in programma sabato alle 20.45 a Ferrara. Con il fischietto della sezione di Imperia ci saranno gli assistenti Di Iorio e Prenna, gli arbitri Var Doveri e Preti, mentre Ghersini sara’ il quarto ufficiale di gara. Napoli-Genoa, posticipo delle 20.45 in programma domenica sera al San Paolo, sara’ arbitrata da Fabrizio Pasqua di Tivoli, i guardalinee saranno ...

Striscia la notizia/ Boom di ascolti : oltre 6 - 5 milioni di spettatori - è il programma più visto della Giornata : Questa sera, giovedì 15 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. In studio anche le veline.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:24:00 GMT)

Giornata Mondiale dell’Acqua - Fondazione Barilla : “4 persone su 10 non hanno ancora sufficiente acqua - ma basterebbe ripensare il modo per produrre il cibo per migliorare” : Il Pianeta è ricoperto di acqua ma, dei circa 1,4 miliardi di km3 che si contano sulla Terra, solo lo 0,001% del totale (tra i 9 e i 14.000 km3) può essere prelevata per uso umano[1]. In pratica, se tutta l’acqua del mondo fosse 1 litro, quella disponibile starebbe in mezzo cucchiaino di caffè[2]. La scarsità di acqua oggi colpisce 2 miliardi di persone in moltissimi Paesi del mondo[3]: 4 persone su 10[4] non hanno accesso a sufficienza a questa ...

Donne protagoniste della scienza - è la Giornata internazionale : Oggi il giorno stabilito dalle Nazioni Unite per promuovere in tutto il mondo iniziative volte a mettere in luce le tante Donne impegnate nella ricerca e per...

Video/ Juventus Atalanta (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A recupero 26^ Giornata) : Video Juventus Atalanta (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita giocata come recupero della 26^ giornata della Serie A. Vincono i bianconeri, reti di Higuain e Matuidi(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 03:02:00 GMT)

PAGELLE / Juventus Atalanta (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A recupero 26^ Giornata) : PAGELLE Juventus Atalanta, i voti della partita per il Fantacalcio: nel recupero della 26^ giornata i bianconeri vincono 2-0 in casa con Higuain e Matuidi e volano a +4 sul Napoli(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 20:21:00 GMT)