Giorgio Manetti Uomini e Donne | il cavaliere lascerà il programma come Anna Tedesco?

“Vado via!”. Uomini e Donne : tragedia nera. Al centro di nuovo Giorgio Manetti - ma Gemma non c’entra nulla : la dama che sta impazzendo (a sorpresa) è un’altra. Questa volta proprio lei è finita nel mirino e la spiata alla redazione l’ha messa con le spalle al muro : “Falsa - bugiarda” : A Uomini e Donne, soprattutto al trono over, non mancano i colpi di scena. in questi ultimi giorni sono andate in onda della puntate che stanno facendo molto rumore e tocca vedere se è per nulla. Questa volta nel mirino è finita Anna Tedesco che ha subito le accuse di Federica, un ex dama del programma di Maria De Filippi. in particolare, la redazione ha ricevuto un’interessante segnalazione in cui la donna ha avuto qualcosa di ...

Anna Tedesco - lite con Gianni Sperti/ Uomini e donne - flirt con Giorgio Manetti? Federica accende la miccia... : Uomini e donne, Anna Tedesco e Gianni Sperti: nuova discussione tra l'opinionista del programma condotto da Maria De Filippi e una delle protagoniste del Trono Over.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 06:48:00 GMT)

“La verità su Tina e Gemma”. Uomini e Donne - la rivelazione di Giorgio Manetti. ll ”Gabbiano” racconta cosa ‘si nasconde’ dietro al rapporto con la dama e la velenosa opinionista : Si torna a parlare di ”Uomini e Donne” e dei protagonisti assoluti del trono over: il trio composto da Tina Cipollari, la dama Gemma Galgani e il cavaliere Giorgio Manetti. La scorsa settimana Tina Cipollari e Gemma Galgani, la famosa dama, erano state al centro della polemica per ‘colpa’ di Giorgio Manetti. Una delle cause del mancato ritorno di fiamma fra Gemma Galgani e il cavaliere sarebbe stata la presenza di ...

Giorgio Manetti parla della sua donna ideale e nega il flirt con Tina : Tina Cipollari non sta insieme a Giorgio: la confessione di Manetti Giorgio Manetti è ancora alla ricerca della sua dolce metà. Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne si è lasciato andare ad alcune confessione sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in uscita oggi. Tina Cipollari e Gemma Galgani sono state al centro della chiacchierata del 60enne toscano che ha sottolineato per l’ennesima volta che tra lui e la bionda ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti : verità su Tina e Gemma e nuovo libro : Trono Over Uomini e Donne, Giorgio Manetti si svela: le parole su Tina e Gemma e l’arrivo del nuovo libro Giorgio Manetti ha rilasciato una brevissima intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Lo storico cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha svelato alcuni particolari dettagli sul rapporto con Tina e Gemma. Da […] L'articolo Uomini e Donne, Giorgio Manetti: verità su Tina e Gemma e nuovo libro proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Gianni Sperti sorprende il pubblico : Giorgio Manetti e il cambiamento che piace (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Il pubblico dalla parte di Gianni Sperti: il sospetto su Anna Tedesco e Giorgio Manetti e quel cambiamento...(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over : novità per Giorgio Manetti e una sorpresa per il pubblico(9 marzo) : Uomini e Donne, Oggi 9 marzo 2018 in onda il Trono Over. Nuove dame in studio per Giorgio Manetti? Sossio Aruta attende il confronto con Melania...(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 13:30:00 GMT)

Gemma Galgani/ Uomini e donne - da Walter Chiari a Giorgio Manetti : "Una vita di illusioni e amore" : Gemma Galgani si racconta nel nuovo Uomini e donne magazine parlando di una vita di emozioni, illusioni e tanto amore: da Walter Chiari e Giorgio Manetti, ecco le sue verità(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 14:22:00 GMT)

UOMINI E DONNE / Gemma Galgani tradisce Giorgio Manetti e scoppia il caso - ma su Facebook... (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Ancora critiche per Gemma Galgani e la redazione del programma: "Il loro scopo è solo metterci l'uno contro l'altro"(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 11:00:00 GMT)

“Ora e per sempre… Gemma - ascolta”. Le parole di Giorgio Manetti. E chi lo avrebbe detto? Il gabbiano ha preso la decisione che nessuno si aspettava. Anni di tira e molla con la Galgani lo hanno ridotto così e dopo le allusioni al sesso arriva questa dichiarazione : trono over col botto : Sono Anni che il loro tira e molla tiene inchiodati i telespettatori del trono over al teleschermo. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, i Romeo e Giulietta della porta accanto, gli irriducibili dell’amore vero (quello con la A maiuscola) hanno preso finalmente la decisione che tutti aspettavano. Nella puntata di Uomini e Donne del 7 marzo, la coppia (ormai scoppiatissima) ha annunciato che tra loro è tutto finito in via definitiva e che ogni ...

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti lascia? Lo sfogo del cavaliere (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Giorgio Manetti lascia la trasmissione? Dopo le critiche di Gianni Sperti e dei telespettatori, il cavaliere sbotta sui social.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 07:05:00 GMT)

“Vi presento il mio uomo”. Tina Cipollari lo confessa felice. Dopo la rottura con Chicco Nalli - i sospetti di una relazione con Giorgio Manetti arriva l’unica verità ed è quella dell’opinionista : “Quello che mi convince…” : Era stato dichiarato e finalmente è arrivato il momento di vedere Tina Cipollari in azione. Dopo la rottura con il marito Chicco Nalli, l’opinionista è tornata single e ha deciso di ripartire lì da dove aveva iniziato, ovvero dal trono. L’annuncio è stato fatto direttamente da Maria De Filippi nel corso della puntata del 5 marzo di Uomini e Donne: da questo momento chiunque volesse corteggiare Tina può farlo. Dopo queste ...

Giorgio Manetti/ Uomini e donne - dalle accuse di Gianni Sperti a Gemma Galgani : Giorgio Manetti finisce sotto accusa per via di quello che è successo a Uomini e donne: dalle accuse di Gianni Sperti a Gemma Galgani e ai suoi strani avvicinamenti, cosa vuole davvero?(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:42:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over : nuovi incontri per Giorgio Manetti? (2 marzo 2018) : Uomini e Donne, Oggi 2 marzo 2018 in onda la terza parte del Trono Over. Giorgio Manetti al centro dello studio per conoscere nuove dame? Nuove polemiche in studio(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 13:10:00 GMT)