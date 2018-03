Ginnastica | Aly Raisman | “Tra muffa nelle docce | cibo spazzatura | scarafaggi nei letti e

oasport

(Di venerdì 16 marzo 2018) “c’era lae puzzavano di uovo, ilfaceva schifo, sembrava fatto apposta per darci problemi allo stomaco. Dormivamo suarrugginiti, con coperte macchiate e. Disgustoso. Se mancava il sapone, nessuna di noi era abbastanza temeraria da chiederne un altro. Ora che sono fuori dallo sport mi entra tanta rabbia pensando che eravamo timorose al punto di non poter neppure pretendere una nuova saponetta per lavarci“. Queste sono le durissime dichiarazioni che Alyha rilasciato al Washington Post in merito alla situazione che trovava al Karolyi Ranch dove si allenava la Nazionale Statunitense diartistica femminile. Emergono dunque altri dettagli raccapriccianti dopo la triste vicenda degli abusi sessuali che ha portato alla condanna del dottor Larry Nassar e alle dimissioni di tutto il board di USA Gymnastics. La ...