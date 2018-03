Giappone | frena la produzione industriale a gennaio

Giappone - frena la manifattura a febbraio : Teleborsa, - Segnali di frena ta a febbraio , giungono dall'attività della manifattura in Giappone , che comunque resta in fase di espansione . Il dato definitivo dell' indice PMI manifatturiero , ...

Giappone : crescita Pil frenata allo 0 - 5% nel quarto trimestre : Fine 2017 in netta frenata per l'economia del Giappone , che segna però l'ottavo trimestre consecutivo d'espansione: striscia più lunga da quella durata dodici trimestri tra l'aprile del 1986 e il marzo 1989. Secondo i dati ...

Giappone - lieve frenata del leading indicator in dicembre : Nello stesso periodo, l'indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in aumento a 120,7 punti da 117,9. L'indice differito, che invece cattura le prospettive per ...