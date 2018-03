Giappone | crescita produzione industriale rivista al 2 | 5%

Giappone : l'Ocse aggiorna le previsioni di crescita dell'economia : Tokyo, 14 mar 05:53 - , Agenzia Nova, - L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico , Ocse, ha rivisto al rialzo le proprie previsioni di crescita dell'economia... , Git,

Il Giappone registra la crescita più lunga in 28 anni : Teleborsa, - L'economia Giapponese cresce più delle previsioni. Secondo l'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office Giapponese , il Prodotto Interno Lordo , PIL, nei tre mesi è salito dell'1,6% a ...

Giappone : crescita produzione industriale rivista al 2 - 1% annuo : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in dicembre la produzione industriale è cresciuta in Giappone del 2,1% annuo, contro il 4,2% della lettura preliminare e in rallentamento rispetto al progresso del 3,0%...

Giappone : crescita Pil frenata allo 0 - 5% nel quarto trimestre : Fine 2017 in netta frenata per l'economia del Giappone, che segna però l'ottavo trimestre consecutivo d'espansione: striscia più lunga da quella durata dodici trimestri tra l'aprile del 1986 e il marzo 1989. Secondo i dati ...

Giappone : crescita produzione industriale rivista al 3 - 6% : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in novembre la produzione industriale è cresciuta in Giappone del 3,6% annuo, contro il 3,7% della lettura preliminare e in netto rallentamento rispetto al progresso ...