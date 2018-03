Germania | Merkel a Seehofer | anche islam appartiene al paese

Germania - con una stretta maggioranza Angela Merkel entra nel suo quarto mandato : Berlino, 14 mar. , askanews, Angela Merkel avvia ufficialmente il suo quarto mandato da cancelliera tedesca dopo sei mesi di impasse e confusione politica e con davanti sfide enormi da affrontare, dal contenimento dell'ondata populista al rilancio Ue. Difficoltà passate e prevedibilmente future, sottolineate dallo stesso risultato della ...

Germania - Angela Merkel è la donna dei record : eletta cancelliera per la quarta volta : Angela Merkel è stata eletta per quarta volta consecutiva cancelliere della Germania dopo aver incassato la fiducia del Bundestag la camera bassa del Parlamento tedesco, con 364 voti. Nelle prossime ore anche il nuovo governo sarà nominato dal presidente nel castello di Bellevue.Continua a leggere

UE - Merkel : Germania fattore di stabilità per euro - : La Germania intende contribuire alla risoluzione delle questioni aperte nelle relazioni tra l'Unione europea e Stati Uniti, Russia e Cina. Lo ha detto la Cancelliera tedesca, Angela Merkel in una ...

Nasce la Groko in Germania. Merkel firma con Scholz e Seehofer : "Governo ha basi solide" : Angela Merkel, Horst Seehofer e Olaf Scholz hanno firmato il contratto della Grosse Koalition a Berlino, dopo sei mesi dalle elezioni del 24 settembre. Nove persone hanno sottoscritto l'intesa: i tre segretari generali di Cdu Csu e Spd, i tre capigruppo parlamentari e i tre presidenti dei partiti."Abbiamo un governo stabile e in grado di agire", ha affermato Merkel, aggiungendo che "la capacità della democrazia consiste nel fatto di ...

