Germania | in calo i prezzi all' ingrosso a febbraio

Germania : in calo produzione ed export : ANSA, - ROMA, 9 MAR - La produzione industriale della Germania a gennaio, secondo quanto riferisce il ministero dell'Economia, ha registrato una flessione dello 0,1% su base mensile, dopo il -0,5% di dicembre. Gli analisti contattati dall'agenzia Bloomberg si attendevano invece una crescita dello 0,6%. In calo , ...

Germania : a marzo fiducia consumatori in calo : Roma, 28 feb. (AdnKronos/dpa) – fiducia dei consumatori tedeschi in calo a marzo. A indicarlo è il gruppo di ricerche di mercato Gfk, secondo cui nel prossimo mese l’indice vedrà un calo di 0,2 punti a 10,8 punti, al di sotto dei 10,9 punti stimati. Una flessione, spiega l’istituto, che si può spiegare le turbolenze politiche legate alla formazione di un nuovo stabile governo in Germania. L'articolo Germania: a marzo fiducia ...