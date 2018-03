Georgia | seggiovia impazzita Video | sciatori sbalzati in aria come birilli | 8 turisti

Seggiovia impazzita in Georgia - sciatori sbalzati in aria (video) Video : Attimi di panico nella stazione sciistica di Gudauri, situata a sud dell'altopiano della catena montuosa del Caucaso Maggiore in Georgia [Video]. Questo resort è situato a poco più di 100 chilometri dalla capitale Tbilisi e a circa duemila metri d'altezza. Una #Seggiovia, per cause ancora da chiarire, ha improvvisamente invertito il senso di marcia. L'impianto di risalita ha improvvisamente incominciato a muoversi a marcia indietro, raddoppiando ...

Georgia : seggiovia impazzita - otto feriti IL VIDEO : otto turisti sono rimasti feriti a causa di un guasto a una seggiovia del complesso sciistico di Gudauri in Georgia. Lo ha fatto sapere il ministro della Sanità Georgiano David Serghienko. I medici ...

