Moro - Gentiloni : 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. Mattarella in via Fani : 'Moro. Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri Leonardi e Ricci e agli agenti di Polizia Iozzino Rivera e ...

Moro - Gentiloni : 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. Mattarella in via Fani : «Moro. Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri Leonardi e Ricci e agli agenti di...

Moro - Gentiloni : 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. Mattarella in via Fani : 'Moro. Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri Leonardi e Ricci e agli agenti di Polizia Iozzino Rivera e ...

Anniversario rapimento Aldo Moro - Gentiloni 'Fu il più grave attacco alla Repubblica' : ROMA - 'Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri Leonardi e Ricci e agli agenti di Polizia Iozzino Rivera e ...

Via Fani - ore 9.02 : 40 anni fa il rapimento di Moro. Gentiloni : Il più grave attacco alla Repubblica : Mattarella rende omaggio gli uomini della scorta trucidati quella mattina in via Mario Fani dal commando delle Brigate Rosse

Gentiloni - noi avremo più voti del M5S : 3.04 "Stavolta la vera competizione è contro i populismi,quello del M5S e quello che si è insediato nel centrodestra". Così il premier Gentiloni al Corriere. Sulla perdita di consensi del Pd,secondo Gentiloni hanno pesato sia la permanenza al governo,perché governare costa in termini elettorali" e poi "la sconfitta seria nel referendum" che "ha indebolito noi e la leadership di Renzi" Gentiloni che non si definisce "renziano",assicura che il ...

Gentiloni : c'è il rischio che l'Italia diventi un Paese che non riconosciamo più : Il premier dice no "alle proposte populiste di M5S e Centrodestra che rischiano di portare fuori strada il Paese"

Renzi sempre più solo : Bonino e Lorenzin gli preferiscono Gentiloni : Dopo Emma Bonino, anche Beatrice Lorezin scarica Matteo Renzi per Paolo Gentiloni . In due interviste a breve distanza a 24Mattino su Radio 24, sia la leader di +Europa che il ministro della Sanità ...

Elezioni - i militanti Pd più realisti di Renzi : “Difficile governo centrosinistra e meno male ci sono Gentiloni e Mattarella” : Cinema Adriano. Roma centro. Il Partito Democratico, in attesa delle chiusure in ‘cento piazze per il programma’ previste per il 2 marzo in tanti luoghi su e giù per l’Italia, chiude con un grande evento che vede sul palco Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Nicola Zingaretti. Il segretario dem continua a sostenere che l’obiettivo ufficiale di queste Elezioni è arrivare primo partito e diventare primo gruppo parlamentare. ...

Renzi schiera Gentiloni per il rush finale : «Più tv - giocherà le sue carte» : Il segretario del Pd ha chiesto al premier una presenza più massiccia nei comizi e in tv. «Io farò il mio dovere, mai sgambetti a Matteo»

Palermo - Roma e Milano cortei sabato/ Anpi - abbraccio Renzi-Gentiloni : "Mai più fascismi - mai più razzismi" : Palermo, Roma e Milano cortei 24 febbraio 2018: due manifestazioni e tre sit-in nella Capitale. Anpi, va in scena l'abbraccio Renzi-Gentiloni, slogan:"Mai più razzismi, mai più fascismi"(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 15:41:00 GMT)

Napolitano : Gentiloni essenziale per la governabilità - con lui Italia più influente : «Paolo Gentiloni è divenuto punto essenziale di riferimento per il futuro prossimo e non solo nel breve periodo della governabilità e della stabilità politica...

Giorgio Napolitano lancia Gentiloni - Elezioni 2018/ "Essenziale per governabilità - così Italia più influente” : Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale in vista del 4 marzo 2018: l'endorsement dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per Paolo Gentiloni(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:28:00 GMT)

Napolitano : Gentiloni essenziale per la governabilità - con lui Italia più influente : 'Paolo Gentiloni è divenuto punto essenziale di riferimento per il futuro prossimo e non solo nel breve periodo della governabilità e della stabilità politica dell'Italia'. Lo ha detto il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano alla consegna al premier del premio Ispi istituito in ricordo dell'ambasciatore Boris Biancheri. In Paolo ...