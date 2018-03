Gentiloni chiama May | sostegno Italia a Gb su crisi con Russia

Spia russa - oggi Gentiloni chiama May : forte solidarietà. L'occidente unito contro Mosca : Prevista oggi una telefonata tra Gentiloni e May sulla crisi tra Regno unito e Russia, dopo l'attacco chimico contro un'ex Spia russa a Salisbury: da Palazzo Chigi forte solidarietà a DowningStreet. Schierati con Londra anche Usa, Francia e Germania.Trump vara intanto sanzioni contro le interferenze di Mosca sugli Usa

Spia avvelenata - Gentiloni chiama la May : 21.55 Attesa una telefonata tra il nostro premier Gentiloni e la premier britannica May sulla crisi tra Gran Bretagna e Russia, dopo l'avvelenamento dell'ex Spia di Mosca, Skripal. L'uomo sarebbe stato intossicato a Salisbury (Inghilterra) con il gas nervino. Con lui la figlia, entrambi in ospedale. Continui i contatti in queste ore tra Palazzo Chigi e Downing Street:è emersa la 'forte solidarietà' del governo italiano 'al governo e al popolo ...

Gentiloni in piazza richiama i valori della Costituzione : Roma, 24 feb. , askanews, 'C'è bisogno di sicurezza e legalità, i valori costituzionali sono un contributo in questo senso e a me ha fatto piacere essere qui'. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ...

Elezioni : Calenda - uomo perfetto si chiama Gentiloni : Roma, 12 feb. (AdnKronos) – “L’uomo perfetto si chiama Paolo Gentiloni”. Per il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, su questo non ci sono dubbi: “è più preparato di me, lo dimostra il suo cursus honorum”, dice Calenda nel corso di un’intervista ad ‘Agorà’ su Radio 3. “Se si farà un Governo di larghe intese, spero sia Gentiloni a guidarlo. Ma, soprattutto, mi auguro – ...

Sede Ema - Sala : «Ho chiamato Gentiloni - oggi il ricorso» L’Olanda : tutto regolare Video : L’intervento del sindaco di Milano dopo l’allarme lanciato dal direttore dell’agenzia europea del farmaco, Guido Rasi, sui problemi dell’edificio olandese, e la possibilità dell’Italia di tornare a chiedere la Sede al Pirellone. «È il momento di essere aggressivi, le possibilità non sono altissime, ma dobbiamo provarci»

Sede Ema - Milano all’attacco. Sala : «Ho chiamato Gentiloni - oggi il ricorso» Foto| Video : L’intervento del sindaco di Milano dopo l’allarme lanciato dal direttore dell’agenzia europea del farmaco, Guido Rasi, sui problemi dell’edificio olandese, e la possibilità dell’Italia di tornare a chiedere la Sede al Pirellone. «È il momento di essere aggressivi, le possibilità non sono altissime, ma dobbiamo provarci»

