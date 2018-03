Gente Comune | il comitato dice ' stop' | ' Esaurito un percorso politico'

Il mondo del calcio - i tifosi e tanta Gente Comune : l'ultimo saluto di Firenze a Davide Astori : Nella basilica di Santa Croce a Firenze i funerali del capitano della Fiorentina scomparso domenica scorsa

Astori - alla camera ardente centinaia di tifosi e Gente comune. Tra gli ex compagni anche De Rossi e Belotti : L'ultimo saluto a Davide Astori. Tantissime persone sono arrivate al centro tecnico di Coverciano per la camera ardente per il capitano della Fiorentina, scomparso nella notte tra sabato e...

Comune Spoleto - bando per diriGente finanziario - Si cercano anche 3 vigili urbani : ... al pieno diritto dei godimenti politici ed al non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, è previsto il diploma di laurea in economia e ...

Ema - il Comune di Milano chiede la sospensione «urGente» per l'assegnazione sede ad Amsterdam : Il Comune di Milano ha presentato alla Corte di giustizia dell'Unione europea la richiesta per sospendere il trasferimento della sede dell'Ema, l'Agenzia del farmaco, da Londra ad Amsterdam . È stato ...

False spese per emergenza incendi sul Vesuvio : sospeso diriGente del comune di Ottaviano : Rifiuti interrati su una linea ferroviaria dismessa , Cancello-Torre Annunziata, nel tratto ricadente il comune di Ottaviano. Ma anche spese che avrebbero dovuto contribuire ad affrontare l'emergenza ...

Di Maio dice addio alla Gente Comune - ecco le 'supercompetenze' del M5s : Il commento di Federico Capurso alla presentazione delle liste del Movimento 5 Stelle per i collegi uninominali.

Tropea - diriGente del Comune aggredito a bastonate davanti al Municipio da uomini incapucciati : Persone non identificate hanno aggredito a colpi di bastone Vincenzo Giannini, dirigente dell'ufficio tecnico-manutentivo del Comune di Tropea. L'aggressione di Giannini, posta alla guida dell'area ...

Crollo nella scuola - assolti diriGente del Comune e direttore lavori : nessuna responsabilità : Approfondimenti Pessina, dieci aule inagibili: 'Vulnerabilità sismica di strutture secondarie' 8 gennaio 2018 scuola Pessina: sei classi trasferite presso l'istituto 'Jean Monnet' 11 gennaio 2018

Sequestrati beni a diriGente Comune : beni per 35 mila euro sono stati Sequestrati ad un funzionario pubblico indagato per peculato, falso e truffa. I finanzieri del Gruppo di Sibari hanno eseguito un nuovo decreto di sequestro emesso dal ...

Raffale Marra – ex diriGente del comune di Roma – è stato rinviato a giudizio - il processo inizierà il 20 aprile : L’ex dirigente del comune di Roma Raffaele Marra è stato rinviato a giudizio con l’accusa di falso. Il suo processo inizierà il prossimo 20 aprile. Marra, ex capo del personale, è accusato di aver favorito il fratello per fargli ottenere The post Raffale Marra – ex dirigente del comune di Roma – è stato rinviato a giudizio, il processo inizierà il 20 aprile appeared first on Il Post.