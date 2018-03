General Motors - L' autonoma Cruise AV su strada nel 2019

General Motors - Un servizio di car sharing tra privati in stile Airbnb : La General Motors è pronta a lanciare un progetto pilota di car sharing tra clienti privati, ispirandosi alla formula di Airbnb e alle analoghe soluzioni che altre case costruttrici stanno già sperimentando. Progetto pilota in estate. Secondo le informazioni raccolte da Automotive News, i test saranno avviati in estate sfruttando la piattaforma Maven: i clienti renderanno disponibili le proprie vetture nei momenti in cui non sono in uso e ...

Scivola in fondo al mercato General Motors : Aggressivo avvitamento per General Motors , che tratta in perdita del 4,24% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

General Motors - quarto trimestre in perdita. Pesa la riforma fiscale : General Motors annuncia di aver chiuso il 2017 con utili operativi che hanno raggiunto i massimi di 12,8 miliardi ripetendo il record del 2017. Nel quarto trimestre , il Gruppo ha riportato una ...

General Motors : perdita trimestrale su oneri riforma fiscale Usa : General Motors ha chiuso il quarto trimestre 2017 con una perdita di 5,17 miliardi di dollari, ossia 3,65 dollari ad azione, contro i profitti di 1,84 miliardi, ossia 1,19 dollari ad azione, ...

General Motors - Risultati finanziari da record nel 2017 : La General Motors si appresta a pubblicare "forti" Risultati finanziari per il 2017, anche se la riforma fiscale voluta dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrà un costo di ben 7 miliardi di dollari. Meglio delle attese del mercato. In dettaglio, il gruppo automobilistico di Detroit, in vista della pubblicazione dei conti trimestrali in programma il prossimo 6 febbraio, ha anticipato di aver raggiunto l'anno scorso un ...