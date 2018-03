Galaxy Note 8 Oreo | l’aggiornamento è partito in Francia; presto in Italia?

Samsung Galaxy Note 8 Oreo In Arrivo Dalla Francia : Samsung Galaxy Note 8 inizia a ricevere l’aggiornamento firmware ad Andorid 8.0 Oreo anche in Europa. Si parte Dalla Francia, presto in Italia? Galaxy Note 8 si aggiorna ad Oreo, per ora solo in Francia, presto in Italia? Samsung Galaxy Note 8 Oreo Grandi novità per gli utenti in possesso dello smartphone Samsung Galaxy Note 8. Finalmente […]

Quanto costano i nuovo flagship? Analisi tra Galaxy S8 Plus - S9 Plus - Note 8 - iPhone X e iPhone 8 : Tech Insights ha realizzato un'Analisi dei costi di produzione dei principali flagship presenti sul mercato, mettendo a confronto Samsung Galaxy S8 Plus, Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. L'articolo Quanto costano i nuovo flagship? Analisi tra Galaxy S8 Plus, S9 Plus, Note 8, iPhone X e iPhone 8 proviene da TuttoAndroid.

Samsung ha registrato il marchio Samsung Galaxy Note 9 : Entro la fine dell'anno Samsung lancerà il Samsung Galaxy Note 9 e il produttore coreano di recente ha registrato in Colombia il nome di questo smartphone L'articolo Samsung ha registrato il marchio Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy Note 8 è iniziato : Inizia dalla Francia il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy Note 8, a poche settimane dalla versione per Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus, con le patch di sicurezza del mese di marzo. L'articolo Il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy Note 8 è iniziato proviene da TuttoAndroid.

Attesa finita per Oreo su Samsung Galaxy Note 8? In Europa sbarca l’aggiornamento : Chiamiamo a raccolta tutti i possessori di un Samsung Galaxy Note 8 in trepidante Attesa dell'aggiornamento Oreo oggi 16 marzo: la lunga Attesa per vedere la versione del firmware Oreo sul telefono potrebbe davvero essere finita visto che in queste ore è in prima distribuzione proprio il firmware tanto atteso in Europa, in particolar modo per i cugini francesi in possesso di uno smartphone no brand. Il passo in avanti innegabile segnalato ...

Samsung Galaxy S9+ vs Galaxy Note 8 : Ecco la mia scelta : Samsung Galaxy S9+ vs Galaxy Note 8: Ecco come aiutarvi nella giusta scelta anche se un vincitore (per me) c’è già e non è quello che pensate … leggete il nostro approfondimento Note 8 o S9+, S9+ o Note 8 questo è il dilemma. Vi aiutiamo nella scelta e vi diciamo la nostra Se il […]

Google Lens per la fotocamera sbarca sui Samsung Galaxy S9 - S8 e Note 8 : La nuova versione di Google Lens per la fotocamera è sbarcata su Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy Note 8. Scopriamo insieme come funziona L'articolo Google Lens per la fotocamera sbarca sui Samsung Galaxy S9, S8 e Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S9 - Galaxy S8 e Note 8 adesso supportano Google Lens con Google Assistant : Rilasciata la nuova versione di Google Foto con Google Lens: adesso Samsung Galaxy S9, Galaxy S8 e Note 8 supportano questa funzionalità anche con l’Assistente Google.Google Foto contiene una funzionalità chiamata Google Lens, funzione che è stata introdotta dall’azienda americana durante l’evento I/O del 2017 e che fino a pochi giorni fa era disponibile solo sui dispositivi Pixel e Pixel 2.Vi ricordo che Google Lens è una ...

Acquistate Samsung Galaxy Note 8 - S8 - S8 Plus o A8 e ricevete Galaxy J3 (2017) in regalo da Unieuro : Unieuro vi regala Samsung Galaxy J3 (2017) con l'acquisto di un nuovo Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Plus o Samsung Galaxy A8. L'articolo Acquistate Samsung Galaxy Note 8, S8, S8 Plus o A8 e ricevete Galaxy J3 (2017) in regalo da Unieuro proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9/ Il nuovo gioiello della Samsung cambia anche l'hardware : un processore senza precedenti : GALAXY NOTE 9, il sensore biometrico sotto lo schermo non convince: posticipato al 2019? I coreani dovrebbero posticipare il nuovo “gadget” all’anno prossimo: è poco convincente(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 21:34:00 GMT)

Galaxy Note 9/ Emergono nuovi dettagli sul gioiello firmato Samsung : uscita in estate? : Galaxy Note 9, il sensore biometrico sotto lo schermo non convince: posticipato al 2019? I coreani dovrebbero posticipare il nuovo “gadget” all’anno prossimo: è poco convincente(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 20:38:00 GMT)

Galaxy Note 9 già la prima delusione nelle aspettative degli utenti? Ecco perché : Secondo recenti informazioni fatte trapelare da un importante esperto di mercato, il prossimo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe già deludere un importante aspettativa da parte degli utenti.Quando Samsung ha registrato il proprio brevetto per la tecnologia che permette di inserire lo scanner per le impronte digitali sotto il display, in molti si aspettavano quest’innovazione sui prossimi dispositivi top di gamma del 2018.Ebbene ormai abbiamo ...

Samsung Galaxy Note 9 : davvero non avrà il lettore in-display? : Ricordiamo per la cronaca che il primo vero smartphone con sensore delle impronte digitali, il Vivo X20 Plus UD , è pronto ad essere sostituito da una versione in cui il sensore per lo sblocco ...

Rumors : Samsung Galaxy Note 9 specifiche anticipate : Non è troppo presto per parlare del Galaxy Note 9, il phablet di casa Samsung in programmazione per il 2018Il team del noto sito SlashGear ha raccolto una serie di indiscrezioni, provenienti da fonti vicine all’azienda, ed ha messo insieme alcune caratteristiche hardware che andranno a comporre il prossimo Galaxy Note 9Galaxy Note 9 caratteristicheIl Galaxy S9 e S9 Plus sono in dirittura d’arrivo, d’unque è giunto il momento di ...