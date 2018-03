Gabrielli | Non riabilitare i brigatisti negli studi tv

huffingtonpost

(Di venerdì 16 marzo 2018) Quarant'anni di ricostruzioni, dubbi e dolore. E una certezza: l'Italia dopo quel 16 marzo 1978 non fu mai più la stessa. Nel giorno delle celebrazioni del 40esimo anniversario del rapimento di Aldo Moro, le istituzioni si fermano e omaggiano la sua memoria in via Mario Fani, dove le Brigate Rosse sequestrarono il presidente della Democrazia Cristiana uccidendo i cinque agenti della scorta. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori, mentre è stato inaugurato un monumento commemorativo dedicato a Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. "Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri", twitta il premier Paolo Gentiloni. Il presidente del Senato Pietro Grasso avvisa: "Non dobbiamo smettere di cercare la ...