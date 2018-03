Fuga di gas sulla Casilina | interrotta la Roma-Centocelle

Fuga di gas nell’area di servizio Fi-Pi-Li : intervengono i Vigili del Fuoco : I Vigili del Fuoco sono intervenuti in serata per tamponare una Fuga di gas in un’area di servizio in fase di dismissione nei pressi di San Miniato (Pisa) sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Sono stati i carabinieri di San Miniato a segnalare il pericolo e l’intervento dei pompieri e della ditta responsabile dell’impianto nel giro di due ore ha definitivamente risolto il problema. Intorno alle 18.30 era stato segnalato un ...

La scuola dell'infanzia paritaria Monte Massiccio, a Roma, è stata evacuata in via precauzionale per una probabile fuga di gas. Sul posto, in via Conti, sono intervenuti i vigili del fuoco. Le due squadre del comando di Roma sono al lavoro con il supporto del nucleo Nbcr per il controllo della struttura e della caldaia.

Viterbo - esplosione in appartamento : muore ragazzo di 26 anni - grave la compagna. Ipotesi Fuga di gas : Un ragazzo di 26 anni è morto nella notte a causa di un’esplosione avvenuta nell’appartamento dove viveva con la compagna a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. La ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma per le ustioni riportate. Non si conoscono ancora le cause dello scoppio ma, tra le Ipotesi, quella più probabile è che si sia trattato di una fuga di gas. Sul posto sono ...

Fuga di gas al centro di Roma : evacuate due palazzine : Due palazzine e alcuni negozi sono stati evacuati a scopo precauzionale stamattina, in via della Fossa nella zona di via del Governo vecchio nel centro di Roma, a causa di una Fuga di gas. Sul posto ...

Maranello - Fuga di gas - donna salvata dai pompieri : Maranello , Modena, , 24 febbraio 2018 - Ha rischiato di morire asfissiata dal gas per una manopola difettosa della cucina. Fortunatamente il vicino ha chiamato i vigili del fuoco che l'hanno salvata. ...

Milano - esplosione in un abitazione per una Fuga di gas : due feriti : Due donne sono rimaste ferite per uno scoppio avvenuto mercoledì mattina a causa di una fuga di gas all'interno di un appartamento in via Castelvetro, a Milano. L'incidente è avvenuto attorno alle 11.

Roma - Fuga di gas e scoppio a Monteverde : è il locale di Lavitola : Un'improvvisa fuga di gas, poi un'esplosione che ha fatto tremare l'edificio, dopo qualche minuto, un secondo boato più piccolo, avvertito solo dal cortile interno. Tanta paura ieri a mezzogiorno in ...

Roma - esplosione in palazzo a Monteverde : scoppio causato da una Fuga di gas : Un'esplosione si è verificata alle 12 circa all'interno di una palazzina in viale dei Quattro Venti, al civico 57, nel quartiere Romano di Monteverde Nuovo. Vigili del fuoco e ambulanze del 118 sono ...