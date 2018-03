Frattura per Filipe Luis | Mondiali a rischio

NBA - tegola per i Warriors : Thompson si Frattura il pollice destro : ROMA - La gioia per il successo ottenuto nel derby californiano contro i Los Angeles Lakers - vittoria che tiene aperta la corsa per il primo posto della Western Conference - è stata parzialmente ...

Ciclismo - Frattura alla mano per Fernando Gaviria : il colombiano salterà la Milano-Sanremo : La caduta nel convulso finale della tappa odierna della Tirreno-Adriatico costa cara a Fernando Gaviria: il colombiano, abilmente saltato dallo slovacco Peter Sagan in vista della volata, si è procurato la frattura del primo metacarpo della mano sinistra e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. La Quick-Step Floors perde così una delle sue carte principali da giocare: il capitano unico per la Classicissima a questo punto dovrebbe essere ...

Costola Fratturata per Cavendish : Il campione del mondo 2011 ha riportato diverse lesioni nell'incidente. Cavendish ha tagliato il traguardo con la faccia insanguinata ed è stato portato direttamente in ospedale. 'E' caduto ...

Catania : si Frattura il femore - operata paziente di 102 anni : paziente speciale per l’ospedale Gravina di Caltagirone. Si tratta di un’anziana donna di 102 anni che è stata sottoposta, questa mattina, ad intervento chirurgico per la riduzione di una frattura complessa al femore. La donna è arrivata al pronto soccorso lunedì sera, è già in stanza di degenza e nel pomeriggio inizierà la fisioterapia. Le sue condizioni post operatorie sono buone. L’intervento è stato eseguito entro le 48 ore, così ...

Crotone - per Budimir Frattura a un piede : ANSA, - Crotone, 6 MAR - Il Crotone perde il suo attaccante più in forma: Ante Budimir, ha riportato la frattura di un piede a causa di un contrasto di gioco in allemns Gli esami strumentali cui il ...

Frattura al naso per Niang : Frattura delle ossa nasali per M'baye Niang. L'attaccante del Torino si è infortunato in allenamento oggi 'durante la sessione tecnico-tattica', precisa la società. Domattina Niang verrà operato dal ...

Frattura alla mano per Gallinari - due settimane di stop : Roma, 3 mar. , askanews, Brutte notizie per Danilo Gallinari. Il giocatore dei Clippers fuori per la terza partita consecutiva si è sottoposto ad esami alla mano destra che hanno evidenziato una ...