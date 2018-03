Frasi choc di politico ugandese | ' Le mogli devono essere picchiate'

L'Isola dei Famosi : Alessia Marcuzzi Frasi choc contro la Henger - ecco il motivo Video : Lunedì 12 marzo è andata in onda l'ottava puntata de L'Isola dei Famosi 2018' [Video], il reality show che nelle ultime settimane ha provocato una serie di polemiche a causa del Canna gate. Come sempre, in studio era presente la conduttrice #Alessia Marcuzzi e i due opinionisti Bossari e Venier. L'appuntamento è stato ricco di colpi di scena e sorprese, soprattutto per i tre naufraghi al televoto. L'ex letterina Alessia Mancini ha avuto la ...

L'Isola dei Famosi 2018 - le Frasi choc del marito di Eva Henger a Striscia : Nessun passo indietro ma nuove clamorose dichiarazioni. Eva Henger è rientrata in Italia e nel corso della terza puntata dell’Isola dei Famosi ha ribadito le sue accuse nei confronti di Francesco Monte. ‘La droga gli è stata portata in albergo ed abbiamo rischiato l’arresto durante il viaggio di trasferimento in villa. In questo periodo ci sono molti controlli in Honduras’. L’attrice ungherese ha affermato che la verità non va in prescrizione e ...

Lucioni - Frasi choc su Instagram : Vi dovete svegliare congelati e nelle casse di mogano : Fabio Lucioni, dopo la squalifica per doping, è un fiume in piena. Il capitano del Benevento è stato sospeso per un anno dal Tribunale Nazionale antidoping per colpa della somministrazione dello spray Trofodermin, contenente il clostebol, un anabolizzante proibito dagli organismi antidoping. Nella giornata di ieri sia lui che il Presidente Vigorito si erano mostrati sorpresi per la condanna, anche perché il medico del club campano, Walter ...

'Razza bianca a rischio con troppi immigrati' (le Frasi choc di Fontana) : Milano, 15 gen. (askanews) Accettare tutti gli immigrati significa mettere a rischio 'la nostra etnia', quindi 'dobbiamo decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società, deve ...

Gaetano - le Frasi choc del branco 'Stasera ho voglia di pestare uno' : Doveva finire in quel modo, con un ragazzo a terra con la faccia sanguinante e i suoi amici in fuga. Doveva andare così, perché era quella la missione del capetto, del ragazzino che venerdì pomeriggio ...