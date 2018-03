Frascati | il 21 marzo parte la manifestazione “Incontri di scienza 2018 – Prospettiva

meteoweb.eu

: RT @officialsmate: Il libro, dopo pittura e musica, sarà il protagonista dell'evento di marzo nello spazio d'arte di SMATE Store ?? ?? CALCIO… - Luckamato : RT @officialsmate: Il libro, dopo pittura e musica, sarà il protagonista dell'evento di marzo nello spazio d'arte di SMATE Store ?? ?? CALCIO… - Fab_Couto : RT @officialsmate: Il libro, dopo pittura e musica, sarà il protagonista dell'evento di marzo nello spazio d'arte di SMATE Store ?? ?? CALCIO… - officialsmate : Il libro, dopo pittura e musica, sarà il protagonista dell'evento di marzo nello spazio d'arte di SMATE Store ?? ?? C… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Un intero mese ricco di appuntamenti scientifici: conferenze, spettacoli nel Planetario, presentazione di libri, osservazioni con i telescopi, per scoprire le ultime frontiere della ricerca e per immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia. Torna a, dal 21al 21 aprile,di”: lascientifica più attesa dell’anno, di lancio della Notte Europea dei Ricercatori. A organizzarla, l’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA), in collaborazione con l’Associazione Eta Carinae e con il contributo di. “Anche quest’anno – spiega il Presidente dell’ATA Luca Orrù – con gli Incontri divogliamo proporre sul territorio tuscolano l’eccellenza della diffusione della cultura scientifica, facendo scoprire, sperimentare e comprendere, divertendosi, l’Universo ...