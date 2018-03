Franco Di Mare e Giulia | amore alla luce del sole dopo la bufera mediatica

Gomorra - perché gli attori vengono arrestati?/ Franco Maresco : “Cinema e mafia vivono in simbiosi” : Gomorra, perché gli attori vengono arrestati? Il regista palermitano Franco Maresco conferma la presenza di una simbiosi sempre esistita tra cinema e mafia.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 18:37:00 GMT)

”Sapete davvero chi è?”. Isola - Selvaggia Lucarelli choc su Franco Terlizzi. La clamorosa ‘spifferata’ sul naufrago fa tremare la redazione del programma : Occhi verdi, barba e fisico possente. Franco Terlizzi è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che si svolge sulle spiagge dorate di Cayos Cochinos, in Honduras. Classe 1962, Franco Terlizzi è nato il 7 marzo ed è originario di Bitonto, località in provincia di Bari, anche se ormai da tantissimi anni vive al nord, precisamente a Milano. È alto 1,77. Fin da quando era piccolo, inoltre, ...

Pagelle TV della Settimana (19-25/02/2018). Promossi Montalbano e Marinelli. Bocciati Federica Panicucci e Franco Di Mare : Francesco Vecchi e Federica Panicucci Promossi 10 a Il Commissario Montalbano. A 19 anni dalla prima messa in onda, il personaggio più celebre nato dalla penna di Andrea Camilleri non solo non smette di appassionare ma convoglia persino nuovi “adepti”. E’ uno dei successi più importanti della storia della televisione. 8 a Luca Marinelli. Lanciatissimo al cinema, il giovane romano supera anche il battesimo televisivo nei panni ...

Uno Mattina - Franco Di Mare si scusa con Milly Carlucci : «Un fraintendimento ci ha indotti in errore. Gli sciacalli sono altri» : Uno Mattina, Franco Di Mare “Ieri abbiamo commesso un errore, può succedere“. Dopo le spiegazioni fornite via web in seguito alle critiche ricevute, stamane Franco Di Mare è tornato a parlare dell’errore avvenuto ieri durante Uno Mattina, quando la notizia della morte di Bibi Ballandi era stata in diretta alla presenza di un’ignara Milly Carlucci, che del noto produttore tv era molto amica. Uno sbaglio davvero fastidioso, ...

Bce - ecco i 3 criteri che Francoforte aspetta per fermare il Qe : Roma, 29 gen. , askanews, Il programma di acquisti netti di titoli della Bce si concluderà quando il Consiglio direttivo riterrà che siano in piedi tre criteri chiave sulla convergenza dell'inflazione ...