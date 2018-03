Fortnite | la versione mobile per iOS è l' app più scaricata sullo store di Apple

Al via i test per la versione mobile di Fortnite su dispositivi iOS : Pochi giorni fa Epic Games ha ufficialmente annunciato l'arrivo su dispositivi mobile del suo apprezzato Fortnite. Potrete rivivere l'esperienza battle royale offerta dal gioco sui vostri telefoni e tablet e, da ieri, gli utenti iOS possono iscriversi per l'Evento Invito, al fine di testare questa versione mobile.Come riporta Gamespot, andando sul sito ufficiale potrete registrarvi alla lista d'attesa per l'Evento su invito di Fortnite per iOS. ...