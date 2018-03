Foreste | via libera a Testo Unico

meteoweb.eu

: RT @orsini_emanuele: Approvato in via definitiva il nuovo Testo Unico sulle foreste. Questo è il primo passo per riattivare una filiera fon… - MariaElle07 : RT @orsini_emanuele: Approvato in via definitiva il nuovo Testo Unico sulle foreste. Questo è il primo passo per riattivare una filiera fon… - amole5terre : Via libera da Consiglio Ministri a Testo Unico sulle foreste -> -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Milano, 16 mar. (AdnKronos) – Viadefinitivo oggi dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni anche in qualità di Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ad interim, alin materia die filiere forestali. Il decreto, spiega Palazzo Chigi nella nota, provvede al riordino complessivo della normativa in materia die filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale in materia forestale, di agricoltura, ambiente, paesaggio, commercio e sviluppo rurale.Il provvedimento mira a far fronte in maniera più efficace alle urgenti necessità di tutela e gestione attiva del territorio italiano, contrastando l’abbandono colturale e il declino demografico nelle aree montane e ...