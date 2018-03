Foreste - via libera a Testo Unico : Milano, 16 mar. (AdnKronos) - Via libera definitivo oggi dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni anche in qualità di Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ad interim, al Testo Unico in materia di Foreste e filiere forestali. Il decreto, spiega Palaz

Foreste - via libera a Testo Unico : Milano, 16 mar. (AdnKronos) – Via libera definitivo oggi dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni anche in qualità di Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ad interim, al Testo Unico in materia di Foreste e filiere forestali. Il decreto, spiega Palazzo Chigi nella nota, provvede al riordino complessivo della normativa in materia di Foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia ...