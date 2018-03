(Di venerdì 16 marzo 2018) Milano, 16 mar. (AdnKronos) - Viadefinitivo oggi dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni anche in qualità di Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ad interim, alin materia die filiere forestali. Il decreto, spiega Palaz

Foreste - via libera a Testo Unico : Milano, 16 mar. (AdnKronos) – Via libera definitivo oggi dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni anche in qualità di Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ad interim, al Testo Unico in materia di Foreste e filiere forestali. Il decreto, spiega Palazzo Chigi nella nota, provvede al riordino complessivo della normativa in materia di Foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia ... : Milano, 16 mar. (AdnKronos) – Viadefinitivo oggi dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni anche in qualità di Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ad interim, alin materia die filiere forestali. Il decreto, spiega Palazzo Chigi nella nota, provvede al riordino complessivo della normativa in materia die filiere forestali, in coerenza con la strategia ...