Foreste | sì del governo al testo unico Orsini | Ora cabina di regia

Decreto Foreste - il presidente Mattarella non firmi l’ennesima legge ai danni dell’ambiente : È alla firma del presidente Sergio Mattarella il Testo unico forestale, un Decreto legislativo recante disposizioni sulla revisione e l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell’articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Il Decreto, che pure contiene affermazioni condivisibili come: “La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come bene di rilevante interesse ...