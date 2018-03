Ford Mustang - Tutte le novità del restyling

quattroruote

(Di venerdì 16 marzo 2018) Emozionale. laggettivo più adatto a descrivere la rinnovata. Soprattutto se la si sceglie in color Orange Fury, Arancio Furia Per stessa ammissione del vicepresidente della Casa americana, Steven Armstrong, lidea non era quella di realizzare una macchina da corsa, ma piuttosto una vettura capace di emozionare e divertire. E lobbiettivo è stato centrato in pieno. La vettura si presenta con una linea gradevole e inconfondibile, ricca di richiami allheritage del modello, e viene offerta con un vivace quattro cilindri sovralimentato di 2.3 litri (290 cavalli e 440 Nm di coppia) o con il poderoso 5.0 litri V8 aspirato (450 cavalli e 529 Nm). In vendita dall'estate. Sebbene i listini non siano ancora stati ufficializzati - sarà disponibile in Italia solo sul finire dell'estate - si può ipotizzare che le differenze di prezzo rispetto ai modelli attualmente in vendita saranno ...