Ford Mustang GT California Special | la serie speciale dal sapore vintage

New Edge e Mustang Bullitt - Ford pensa in grande : New Edge e Mustang Bullitt, Ford pensa in grande Ford sbarca all'88° Salone di Ginevra con un'idea sempre più globale dei mercati Continua a leggere L'articolo New Edge e Mustang Bullitt, Ford pensa in grande proviene da NewsGo.

Ford a Ginevra con erede mitica Mustang Bullit e suv Edge : Ginevra, , askanews, - Ford guarda al futuro senza dimenticarsi del proprio glorioso passato, riproponendo al Salone di Ginevra la mitica versione Bullit della Mustang, resa celebre dall'omonimo film ...

La nuova Ford Mustang Bullitt debutta in Europa : GQ si unisce a Ford per il lancio europeo al Salone di Ginevra della Mustang Bullitt, la nuova auto che celebra il grande attore appassionato di motori Steve McQueen e il suo personaggio Bullitt, nel poliziesco adrenalinico The Chase (L’inseguimento). Chi non ama gli inseguimenti d’auto al cinema? Ogni grande regista si è cimentato a girarli in film entrati presto nella storia. Steven Spielberg, Alfred Hitchcock, John Frankenheimer, ...

WRC - Ford Fiesta di Lego in omaggio ai titoli mondiali 2017. Nella 'Speed Champion' anche la Mustang Fastback : COLONIA - Il rally a mattoncini. Ford, la scuderia britannica M-Sport e Lego hanno deciso di offrire a collezionisti ed appassionati una copia da costruire della Fiesta Wrc che si è...

Ford Mustang Bullitt - la sportiva è un film : Ford Mustang Bullitt, la sportiva è un film Al Salone di Detroit la nuova serie speciale Bullitt dell'icona Ford Mustang Continua a leggere L'articolo Ford Mustang Bullitt, la sportiva è un film sembra essere il primo su NewsGo.

Com’è nata la leggenda della Ford Mustang : Le mode passano ma i miti restano. Accade anche nell’industria automobilistica sebbene sia un privilegio ridotto a una manciata di modelli. Uno di questi è senza dubbio la Ford Mustang, icona del concetto di sportiva all’americana e longeva come poche altre. Proprio in questi giorni ricorre il cinquantennale del debutto nelle sale cinematografiche americane del film Bullitt, una delle pellicole che hanno resto Steve McQueen immortale ...

Ford al Naias Detroit con Mustang Bullit limited edition : Roma, 15 gen. (askanews) Ford presenta al North American International Auto Show (Naias) di Detroit la nuova Mustang Bullitt limited edition, ispirata alla celebre Mustang protagonista della pellicola ...

Detroit 2018 - Ford omaggia Steve McQueen con una versione speciale della Mustang : la “Bullitt” – FOTO : Per festeggiare il cinquantennale dell’uscita del film Bullitt, Ford ha portato al salone dell’auto di Detroit una serie “commemorativa” dell’evento, omaggiando una delle pellicole più belle di tutta la filmografia di Steve McQueen. Non di tratta ovviamente di una Highland GT 390 fastback verde, ma di un allestimento della versione attuale, che comunqe fa un certo effetto a vederla dal vivo. Una variante ...