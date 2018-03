Fitch conferma il rating ' BBB' per l' Italia | però ' difficile un governo stabile'

UBI Banca - Fitch conferma i rating : Teleborsa, - Fitch rating s, in sede di revisione annuale, ha conferma to i rating assegnati ad UBI Banca con Outlook Negativo. Long-Term IDR: conferma to a "BBB-" con Outlook Negativo; Short-Term IDR: ...

UBI Banca - Fitch conferma i rating : Fitch ratings, in sede di revisione annuale, ha confermato i rating assegnati ad UBI Banca con Outlook Negativo. Long-Term IDR: confermato a "BBB-" con Outlook Negativo; Short-Term IDR: confermato a "...