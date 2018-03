Fiorentina | una cordata italiana si compra il club?

'Una canzone per il Capitano' : il 'gemellaggio' tra Jovanotti e la Fiorentina al concerto nel segno di Astori : Jovanotti e la Fiorentina nel segno di Astori, una delegazione viola al concerto di Firenze tra cui spicca anche Riccardo Saponara La Fiorentina per salutare il suo capitano Davide Astori , scomparso ...

Torino- Fiorentina è sempre una partita speciale Video : Domenica alle ore 15.00 allo stadio Grande Torino, andra' di scena Torino-#Fiorentina, una partita, ma allo stesso tempo un gran momento di festa, visto il rispetto tra le due tifoserie. Quello tra le due squadre è il gemellaggio più longevo del calcio italiano, risalente addirittura agli anni '60. Quello di domenica, purtroppo, più che una festa sara' un momento di grande unione tra le due, dove i tifosi granata si mescoleranno per star vicini ...

La Fiorentina al concerto di Jovanotti : "Una canzone per capitan Astori" : "Son sempre i migliori che partono..." canta Lorenzo Jovanotti. La sua Terra degli Uomini ci ha commossi mentre scorrevano le immagini di Davide Astori. Dieci giorni senza di lui. La prima partita al ...

Fiorentina-Benevento 1-0 : una vittoria e tante le lacrime per Astori : Qui, dove la cronaca della partita aveva toccato il punto più alto non nel gol di Vitor Hugo ma nel secondo minuto di silenzio. Quello del 13', quando le squadre e l'arbitro si sono fermati ancora ...

Fiorentina - i tifosi annunciano una coreografia per Astori : Il mondo del calcio ai funerali di Astori PALLONCINI - Contemporaneamente in curva Ferrovia il Viola Club Viesseux lascerà volare il 'Numero 13' e tutti i tifosi presenti agiteranno 5000 palloncini ...

Una rosa bianca l'omaggio della Fiorentina a Davide Astori : I compagni di squadra di Davide Astori, insieme all'allenatore Stefano Pioli e al dg Pantaleo Corvino hanno portato due maglie del proprio capitano, scomparso nella notte tra sabato e domenica per un ...

Fiorentina - Andrea Della Valle : 'Una tragedia immensa - una prova per tutti noi' : ... la condotta esemplare di professionista attaccato ai più autentici valori Della maglia viola, Della Nazionale italiana nella quale ha giocato e del mondo dello sport in generale e, non ultima, la ...

Una vita tra il calcio - la compagna Francesca e la piccola Vittoria : chi è Davide Astori - il capitano della Fiorentina stroncato da un arresto cardiocircolatorio : Dieci anni nel grande calcio, conditi da 14 presenze in nazionale e il bronzo alla Confederation Cup del 2013: Davide Astori, scomparso improvvisamente all'età di 31 anni, era il capitano della Fiorentina, la squadra in cui giocava da tre anni.Davide lascia la compagna, Francesca Fioretti, nota al grande pubblico per aver partecipato al Grande Fratello 9 e a Pechino Express. Francesca aveva poi deciso di lasciare il mondo dello spettacolo ...

Morto Davide Astori : il difensore della Fiorentina lascia la compagna Francesca Fioretti e una bimba Malore in hotel - rinviata l'intera giornata di campionato Il gol storico a Udine - quando era nella Roma : Il calcio italiano, sotto choc per la morte di Davide Astori, ha deciso di fermarsi: ufficialmente rinviate tutte le gare di oggi della 27a giornata di serie A. Ecco chi era il 31enne difensore...

Udine - trovato morto in una stanza d'albergo il capitano della Fiorentina Davide Astori : Il calciatore, che aveva disputato anche 14 gare con la nazionale, era in ritiro ad Udine con la squadra viola, rinviata la partita con l'Udinese prevista per oggi