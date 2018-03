Fino a 5 000 euro a disoccupato | da aprile parte la novità collegata alla Naspi

Blastingnews

: RT @ENMItaly: Chi lo dice che in Italia un giovane non può sognare un futuro migliore? Con #SELFIEmployment il tuo futuro inizia oggi! Otti… - politichelavor : RT @ENMItaly: Chi lo dice che in Italia un giovane non può sognare un futuro migliore? Con #SELFIEmployment il tuo futuro inizia oggi! Otti… - francy468 : RT @Scuderie: Save The Date | Domani pomeriggio alle 18 non perdete l'incontro presso l'Istituto Giapponese di Cultura di Roma ? https://t.… - VaniaToni1 : RT @Scuderie: Save The Date | Domani pomeriggio alle 18 non perdete l'incontro presso l'Istituto Giapponese di Cultura di Roma ? https://t.… -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Una novita' che era prevista dal Jobs Act, dopo anni di attesa finalmente sta per partire. Il prossimo 1°se tutto andra' come programma, inizieranno ad essere erogati i voucher per permettere ai disoccupati di essere ricollocati al lavoro. Si tratta dell'assegno di ricollocazione, una misura di politica attiva di cui tanto si è parlato e prevista dal dlgs 150 del 2015. Ecco come funzionera' la misura e cosa prevede questa interessante novita'. Tutto pronto Come dicevamo la data di start della novita' di politica attiva del lavoro è il 1°2018. L’assegno di ricollocazione non è altro che un buono erogato a favore dele spendibile presso i centri per l’impiego, presso la Fondazione dei Consulenti del Lavoro o presso agenzie del lavoro accreditate dall’Agenzia per le Politiche attive sul lavoro. Proprio l'Anpal e proprio in relazione ai soggetti che ...