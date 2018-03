Finalissima di ' Sanremo young' | ospiti gli Europe | Gino Paoli e i Kolors | la tv del 16

FINALISTI SANREMO YOUNG/ Chi sono? Luna - Leonardo - Elena e Raffaele alla Finalissima! : Quali saranno i FINALISTI SANREMO YOUNG 2018? Il pubblico e l'Academy hanno già le proprie preferenze: Leonardo De Andreis e Luna Farina in pole!(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 23:52:00 GMT)

La finale di Sanremo Young il 14 marzo su Rai1 con Simon Le Bon : ospiti e concorrenti in gara verso la Finalissima : La finale di Sanremo Young va in onda in diretta su Rai1 mercoledì 14 marzo. I 6 concorrenti finalisti si sfideranno ancora una volta per aggiudicarsi un posto alla finalissima di venerdì 16 marzo, ultima puntata, in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston di Sanremo. I 6 giovanissimi del teen talent condotto da Antonella Clerici, questa sera presenteranno brani celebri della storia del Festival di Sanremo ma si esibiranno anche in duetto con gli ...

Sanremo - vincono Ermal Meta e Fabrizio Moro. E nella Finalissima succede di tutto : Sanremo, la finalissima è un trionfo , SPECIALE , . I vincitori Ermal Meta e Fabrizio Moro, il ciclone Laura Pausini, il trio dei conduttori. Il prossimo anno, per eguagliare i record del festival ...

Sanremo insieme. Vincono Meta e Moro. Il racconto della Finalissima : ... non mancano ritmo e energia, ma Favino finalmente brilla con il monologo a 'tema migranti' che chiama a cantare Fiorella Mannoia e Claudio Baglioni, i due intonano ' mio fratello che guardi il mondo ...

Sanremo 2018 - la diretta della Finalissima : al via la gara tra i 20 big. Laura Pausini sul palco (con problemi tecnici). Favino e Fiorella Mannoia regalano un bellissimo momento tv : “Popopopopò”. La finale di Sanremo 2018 si apre con l’orrenda sigla. “Questo Festival è andato bene devo dire, anche se era partito storto soprattutto per il mio farfallino. Ha fatto più scalpore della farfallina di Belen, anche se erano in posizioni diverse. E’ un Festival delle canzoni e io vorrei cominciare con una canzone: questa”, dice Baglioni. Poi presenta Ultimo, il vincitore delle Nuove ...

Sanremo 2018 - la Finalissima in tempo reale : Sanremo 2018, la finalissima in tempo reale Gara apertissima per la prima edizione targata Claudio Baglioni Continua a leggere L'articolo Sanremo 2018, la finalissima in tempo reale sembra essere il primo su NewsGo.

Sanremo - Ultimo apre la Finalissima ma dimentica le parole : L'ultima serata del Festival di Sanremo inizia con una gaffe. Ad aprire la finalissima Ultimo, ma l'emozione ha giocato un brutto scherzo al

Sanremo - al via la Finalissima del Festival dei record. Ed è subito Pausini : Favorita la coppia Meta-Moro ma incalzano i ragazzi dello Stato Sociale. Laura Pausini: "Non sono al 100%, ma sono venuta per spaccare". Ospiti anche Fiorella Mannoia e il trio Nek-Pezzali-Renga. Celentano a Baglioni: "La Rai non potrà più fare a meno di te"

Sanremo - al via la Finalissima del Festival dei record : Favorita la coppia Meta-Moro ma incalzano i ragazzi dello Stato Sociale. Laura Pausini ci sarà: "Non sono al 100%, ma sono venuta per spaccare". Ospiti anche Fiorella Mannoia e il trio Nek-Pezzali-Renga. Celentano a Baglioni: "La Rai non potrà più fare a meno di te"